يحيى حميدان



رأى رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا أن تأجيل انطلاقة الموسم الجديد حتى 20 نوفمبر المقبل لا يخدم اللاعبين أو الاندية أو المنتخبات، مشيرا الى أن إفساح المجال أمام اللاعبين للمشاركة مع أنديتهم في المسابقات المحلية أفضل من إقامة معسكرات تدريبية وخوض مباريات تجريبية أقل حدة من المباريات الرسمية.



وأضاف الملا في حديث خاص مع «الأنباء» أن إقامة المسابقات المحلية تتيح للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية اختيار لاعبين أفضل، إذ قد يبرز لاعبون جدد على عكس اللاعبين الذين كانوا متألقين مثلا في الموسم الماضي، وهذا الأمر يعود بالفائدة على «الأزرق» في مختلف فئاته العمرية.



وبين أن خيطان حاليا ينتظر معرفة برنامج المباريات في الفترة المقبلة سواء عبر إقامة كأس الاتحاد «التنشيطية» أو إفساح المجال لنا لخوض مباريات تجريبية مع مختلف الفرق المحلية.



وأشاد الملا بما قدمه المهاجم البرازيلي ويلبر ألميدا بتسجيله 3 أهداف «هاتريك» في مرمى السالمية مساء أول من امس في كأس الاتحاد «التنشيطية»، منوها في ذات الوقت بجهود اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب هاني الصقر بعد تحقيقهم الفوز الثاني على التوالي بعد اقتناص النقاط الثلاث أمام اليرموك في الجولة السابقة.