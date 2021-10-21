هادي العنزي



تختتم اليوم مرحلة نظام المحاولات في فئة الرجال (ايه بلاس) في بطولة الكويت المفتوحة للبولينغ، التي ينظمها مركز نادي البولينغ الكويتي في السالمية، والتي تختتم بعد غد السبت، وسط مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبدأ الجولات النهائية الرسمية للبطولة، بعد انتهاء «المحاولات»، حتى موعد الختام مما يعد بمستوى مرتفع من قبل جميع اللاعبين في المراحل المقبلة، سعيا للظفر بأحد المراكز الثلاثة الأولى.

وقد اختتمت منافسات فئتي الناشئين والأشبال والتي تجري على هامش فعاليات الكبار، حيث تمكن عبدالرحمن الكندري من الفوز بلقب الناشئين (تحت 18 سنة)، وفي منافسات الأشبال (تحت 15 سنة) تمكن يوسف فرج من الفوز بالمركز الاول.