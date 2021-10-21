عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



تمكن النصر من التغلب على الفحيحيل 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستاد ناصر العصيمي بنادي خيطان، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد التنشيطية، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بنقطة واحدة، وسجل هدفي الفائز محمد خالد، ومشعل فواز.



وفي مباراة ثانية، وبتألق محمد عبيد، وثلاثية «هاتريك» المهاجم البرازيلي ويلبر ألميدا، تغلب خيطان على السالمية 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد نايف الدبوس بنادي الفحيحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط، متساويا مع الخاسر بذات الرصيد.



وقد تأجلت المباراة الثالثة والتي كانت مقررة بين الكويت واليرموك إلى 25 أكتوبر، بسبب تأهل الأبيض إلى الدور النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.