محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن المشروعات التي نفذتها شركة شلمبرجير الاميركية للخدمات النفطية في الكويت، كانت مصدرا لزيادة الإيرادات في غمرة موجة من العقود رفيعة المستوى في الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية.



وقد سجلت الشركة إيرادات عالمية بلغت 5.85 مليارات دولار للربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالربع السابق، و11% على أساس سنوي.



وكانت شركة نفط الكويت قد أرست على شركة شلمبرجير للخدمات النفطية اتفاقية توريد مدتها 5 سنوات لرؤوس الآبار ومستلزمات الانتاج من الآبار النفطية بالاضافة الى خدمات لـ 230 بئرا جديدة و250 بئرا للصيانة في التكوينات الجوراسية العميقة في البلاد. ويشمل نطاق الاتفاقية توريد وتركيب رؤوس آبار ذات ضغط عال وقدرة على تحمل الحرارة العالية، بالإضافة الى معدات انتاج ولوحات التحكم.



وقالت الشركة في بيان نتائجها «ان الكويت تملك في مكامنها الجوراسية احتياطيات ضخمة من الغاز، وتشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية البلاد بالطاقة طويلة الأجل».



وأشارت مجلة ميد الى أن الشركة وقعت عقودا في الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر، ما ساعد على نمو إيراداتها في الشرق الأوسط نتيجة لزيادة نشاط أداء المكامن.



وخلال الربع الثالث، أمنت الشركة عدة مشاريع، منها عقد تكنولوجيا وخدمات تحفيز متكامل بمليارات الدولارات من قبل أرامكو السعودية لمواردها من الغاز غير التقليدية، كما حصلت على عقود في سلطنة عمان.