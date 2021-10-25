قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن المدفوعات باستخدام القنوات الالكترونية في الكويت، شهدت نشاطا ملحوظا مع نهاية الربع الثاني من 2021، وذلك في ظل حالة انتعاش السوق الاستهلاكي، بعد تخفيف قيود الحركة، وتسريع إجراءات التطعيم بالبلاد، حيث سجلت قيمة عمليات البطاقات المصرفية في الربع الثاني 2021 مستوى مرتفعا بلغت 8.2 مليارات دينار بزيادة 1.5 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط.



وانتعش السوق الاستهلاكي مدفوعا بزيادة كبيرة تصل إلى 74% للمدفوعات باستخدام البطاقات المصرفية عن مستوى محدود شهده السوق في نفس الفترة من العام الماضي، كما سجل زيادة تصل إلى 10% عن الربع الأول من 2021، ونشطت عمليات الشراء بالمجمعات التجارية والأسواق، في ظل تطبيق قرار تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر ثانية بدأت في مايو 2021. وقد أعاد بنك الكويت المركزي تصنيف العمليات الإلكترونية باستخدام البطاقات، حيث أصبحت تتضمن قيمة مدفوعات البطاقات المصرفية للبنوك المحلية عبر مواقع الإنترنت، ويصل حجمها إلى 2.4 مليار دينار، إضافة إلى التصنيف السابق الذي اشتمل على قيمة عمليات عبر أجهزة نقاط البيع وتصل قيمتها الى 3.1 مليارات دينار ومسحوبات من أجهزة السحب الآلي بقيمة 2.6 مليار دينار، وبالتالي فاق السوق الاستهلاكي مستواه قبل أزمة كوفيد- 19.



من الملاحظ التراجع في حصة التعامل النقدي من أجهزة السحب الآلي إلى أدنى مستوى أي 32% من قيمة معاملات البطاقات المصرفية، مقابل حصة 38% للدفع عبر نقاط البيع المتراجع بشكل محدود، ويلاحظ زيادة كبيرة واتجاه قوي نحو الشراء عبر الإنترنت خصوصا في ظل إجراءات الإغلاق وقيود الحركة التي كانت مفروضة في العام الماضي، مرتفعة من حصة 10% في الربع الثاني 2019 إلى 30% في الربع الثاني 2021. كما حدثت زيادة محدودة لقيمة عمليات البطاقات المصرفية الأجنبية داخل الكويت إلى نحو 51 مليون دينار في الربع الثاني بزيادة 2% مقارنة بـ 49 مليون دينار في الربع الأول، كما ارتفعت 67.5% على أساس سنوي مع عودة حركة الطيران وتخفيف قيود السفر. وقد ارتفعت قيمة عمليات السحب الآلي بواسطة البطاقات المصرفية للبنوك الكويتية بحدود 5.8%، ومبيعات أجهزة نقاط البيع بزيادة أكبر وصلت الى 9.5% على أساس ربع سنوي، فيما زادت المشتريات عبر المواقع الالكترونية بنسبة أعلى بلغت 21.7% لنفس الفترة.



وعلى أساس سنوي ارتفع السحب الآلي 76% والدفع عبر نقاط البيع 131% فيما سجل الشراء عبر الإنترنت ارتفاعا نسبته 69%، وزادت قيمة معاملات البطاقات المصرفية داخل حدود الكويت إلى 7.9 مليارات دينار بنسبة 9.4% في مقابل زيادة أكبر للعمليات خارج الكويت بنسبة 31% على أساس ربع سنوي.



وارتفعت عمليات بطاقات الائتمان إلى 523 مليون دينار بزيادة 13.5% عن 461 مليون دينار في الربع الأول، وبنسبة تصل إلى 96.1% سنويا، وتشكل عمليات الدفع عبر نقاط البيع باستخدام بطاقات الائتمان 45% من مدفوعات بطاقات الائتمان، ويستحوذ السحب الآلي على 17% فيما يمثل الدفع عبر الانترنت 38% من معاملات بطاقات الائتمان.



وتواصل التراجع في المعاملات الورقية داخل النظام المصرفي الكويتي، ويمثله قيمة الشيكات المقدمة للبنوك الكويتية، رغم وصولها حوالي 13 مليار دينار في النصف الأول 2021 أي بشكل محدود نسبته 2.9% عن حجمها في النصف الثاني 2020. وبرغم ارتفاع سنوي كبير وصل إلى 35% مع زوال قيود الحركة والإغلاق، إلا أنها لم تصل لمستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، حيث كانت قد وصلت إلى حوالي 19 مليار دينار في النصف الأول من 2019 ثم تراجعت لنحو 14 مليار دينار في النصف الثاني 2019.

147 مليون عملية دفع إلكترونية في 3 أشهر

ذكر تقرير «بيتك»، أن البنوك الكويتية توفر خدمات الإيداع والدفع والسحب الآلي عبر أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي من خلال 77.4 ألف جهاز وفق بيانات الربع الثاني 2021، أي بزيادة نسبتها 2% عن الربع الأول وبنسبة تصل إلى 9.4% سنويا.



ويصل عدد أجهزة نقاط البيع إلى 74.6 ألف جهاز، فيما ينتشر 2719 جهاز سحب آلي في مواقع مختلفة في أنحاء الكويت، وتصل المدفوعات باستخدام البطاقات المصرفية إلى 147 مليون عملية (82.6 مليون عملية دفع في نقاط البيع.

إصدار 437 ألف بطاقة مصرفية بالربع الثاني



أشار التقرير إلى أن البنوك نجحت البنوك الكويتية في إصدار 437 ألف بطاقة مصرفية في الربع الثاني بزيادة 15% على أساس ربع سنوي، وتصل إلى 176% على أساس سنوي، مقارنة مع 158 ألف بطاقة في الربع الثاني 2020 وسط أزمة كوفيد-19.