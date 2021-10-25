الشيخ محمد الجراح: متفائلون بالفترة المقبلة مع تعافي الاقتصاد.. ومركزنا المالي القوي يدعم نمو الأعمال

رائد بوخمسين: مشاركتنا بصفقات تمويل عديدة تؤكد ثقة القطاع الاقتصادي محلياً وعالمياً في «KIB»

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حقق أرباحا عائدة لمساهمي البنك بلغت 3.8 ملايين دينار تقريبا، مقارنة بنحو 568 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، محققا بذلك نموا بنسبة 567%، وقد ذلك انعكس بشكل إيجابي على ربحية السهم، حيث ارتفعت إلى 1.21 فلس، بعد قيام البنك بدفع أرباح الصكوك الدائمة الشريحة (1) خلال الفترة.



النتائج المالية



وفي إطار تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد الجراح، إن نتائج «KIB» المالية قد أظهرت نموا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 2%، حيث بلغت 50 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 49 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.



كما ارتفعت إيرادات الاستثمارات بنسبة 75% وكذلك ايرادات الاتعاب والعمولات بنسبة 46%، ومن ناحية المركز المالي فقد نمت أصول «KIB» بنحو 192 مليون دينار تقريبا وبنسبة 7%، وصولا إلى 2.88 مليار دينار تقريبا، مقارنة بنحو 2.68 مليار دينار للعام الماضي.



وجاءت الزيادة بأصول البنك، نتيجة نمو حجم محفظة التمويل بنحو 88 مليون دينار تقريبا وصولا إلى 2.1 مليار دينار تقريبا، مقارنة بـ 2 مليار دينار العام الماضي، محققة بذلك نموا بنسبة 4%، بالإضافة إلى نمو حجم محفظة الاستثمارات والتي تتميز معظمها بالصكوك ذات الجودة العالية بنحو 89 مليون دينار تقريبا وبنسبة 46%.



مواصلة النمو



من جانب آخر، نمت حسابات المودعين بنحو 307 ملايين دينار وبنسبة 19% وصولا إلى 1.88 مليار دينار مقارنة بمبلغ 1.57 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 260 مليون دينار تقريبا.



وأعرب الجراح عن تفاؤله بالفترة المقبلة، لاسيما مع بدء تعافي الاقتصاد الوطني عموما والقطاع المصرفي تحديدا من تبعات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن «KIB» يتحلى بالحكمة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة في وضع خططه، بحيث يحقق التوازن المطلوب بين تجنب المخاطر واقتناص الفرص في جميع عمليات البنك لدفع عجلة النمو بشكل استراتيجي.



وأوضح أن هذه الاستراتيجية انعكست إيجابا على نتائج «KIB» المالية، حيث استطاع البنك الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التباطؤ والركود المرتبط بالجائحة، مركزا على تعزيز نشاطه في مجالات معينة - أبرزها الاستثمارات.



حصيلة النجاحات



من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «KIB» رائد جواد بوخمسين، أن استمرار البنك بتحقيق الربحية في الفترة الماضية كان حصيلة نجاحه بجذب العديد من الشركات المعروفة بملاءتها المالية والاقتصادية مع التمسك الشديد بأعلى معايير الجودة الائتمانية، ودراسة وتنويع المخاطر.

حيث تمكن البنك من اقتناص العديد من الفرص التمويلية خلال الأشهر التسعة المنصرمة للسنة المالية الحالية، وكذلك المشاركة كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك البنك الأهلي المتحد بقيمة 600 مليون دولار.



هذا، وقد استمر KIB في الحفاظ على معدلات عالية لمعيار كفاية رأس المال، طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بموجب متطلبات «بازل 3»، حيث بلغت النسبة 20.32%، في حين وصل معيار الرفع المالي إلى حوالي 9.98% بنهاية الربع الثالث لعام 2021.



وأشار بوخمسين إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قامت بمنح صكوك KIB تصنيفا ائتمانيا طويل الأجل (Long-term) عند «A-»، ومنح التصنيف الائتماني طويل/قصير الأجل عند «A+/F1» لبرنامج الصكوك الخاص بالبنك.

وأضاف أن الوكالة قامت بتثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل (IDR) عند A+ وتثبيت القدرة الذاتية (VR) عند bb- مع نظرة مستقبلية سلبية في آخر تقرير أصدرته.



مصلحة العملاء أولاً



وفيما يتعلق بالنهج الذي يتبعه KIB، أفاد بوخمسين بأن البنك ماض بوضع مصلحة العملاء في المرتبة الأولى ويسعى جاهدا لتبني التطور الرقمي بطريقة مبتكرة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا المالية للبنك والارتقاء بها لتعزيز وإثراء تجربة العملاء وفق معايير عالمية تلاقي تطلعاتهم.



وأضاف: «إن الدافع الأساسي والمحفز الأكبر لآلية العمل في البنك هما الابتكار والإبداع، وفي الوقت نفسه نحن نركز بشكل استراتيجي على تطوير جميع أعمال البنك وجميع الخدمات التي نقدمها للعملاء».



إلى ذلك، أكد بوخمسين أن نجاح استراتيجية KIB وقدرته على الاستمرار بتحقيق الإنجازات على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على القطاع الاقتصادي والمالي عموما، كانا عاملين أساسيين في استمرار البنك بحصد العديد من الجوائز والتكريمات من مؤسسات مرموقة وجهات تكريمية معروفة على مستوى العالم.

كما أنها تضع على عاتق البنك المزيد من المسؤولية وتدفعه للحفاظ على أدائه الإيجابي القوي والشامل، وعلى استقراره المالي، وتوفير أفضل الخدمات المصرفية في مختلف القطاعات والمجالات.



تكريمات وجوائز مرموقة

نجح «KIB» في حصد سلسلة من الجوائز والتكريمات خلال عام 2021، وذلك من العديد من المؤسسات الإقليمية والعالمية المشهود للجان تحكيمها بالحيادية والخبرة العريقة في القطاع المصرفي والمالي.



ومن بين أبرز التكريمات التي حصدها البنك مؤخرا هي جوائز World Finance، التي منحت البنك جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت»، وجائزة «أفضل بنك إسلامي لتطوير وتمكين الموظفين في الكويت»، وكذلك جائزة «أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت»، كما منحت الجراح جائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، وكرمت بوخمسين بلقب «الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية – دافع التطوير والتنمية».



كذلك نالت جهود البنك الاستثمارية حصتها من الجوائز التقديرية هذا العام، حيث حصد «KIB» جائزة «أفضل صفقة تمويل على مستوى الكويت للعام» من (ABF) Asian Banking & Finance، كذلك جائزتا «أفضل صكوك رأسمالية بنكية» و«أفضل صكوك بنكية» ضمن برنامج جوائز (The Asset) (Triple A) للتمويل الإسلامي، كما فاز البنك بجائزة «صفقة الكويت للعام 2020» على المستوى المحلي من Islamic Finance News (IFN).