قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية إن شركة (ناس) لخدمات الطيران التابعة لها استحوذت على نسبة 51% من شركة (سيجينون أفيشن) لإدارة شحن الطيران وخدمات المناولة في كينيا.



وأوضحت (أجيليتي) في بيان منشور على موقع بورصة الكويت أمس، أن قيمة الشركة الإجمالية تقدر بنحو 40 مليون دولار، مبينة أن (ناس) ستقوم بإدارة شركة (سيجينون أفيشن) بما في ذلك العمليات في مطاري نيروبي والدوريت الدوليين. وتوقعت انعكاس قيمة الاستثمار على البيانات المالية للشركة خلال فترة الربع الأخير من العام الحالي.



وتأسست (أجيليتي) البالغ رأسمالها المصرح به 250 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار) عام 1979 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 وتعمل في تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها واستثمارها في محافظ مالية.