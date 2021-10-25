قامت بورصة الكويت بقرع الجرس لرفع الوعي حول العمل المناخي في اليوم العالمي للأمم المتحدة، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت، حيث تشكل هذه المبادرة جزءا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية.



وأوضحت «البورصة» في بيان صحافي، أن المبادرة تتماشى مع الهدف 13 - العمل المناخي - والهدف 17 - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إضافة إلى خطة التنمية الوطنية للكويت «كويت جديدة 2035». واحتفاء باليوم العالمي للأمم المتحدة، قامت الأمم المتحدة بتنظيم معرض «الشباب من أجل العمل المناخي» في بيت الأمم المتحدة الكائن في المربع الديبلوماسي غرب مشرف، والذي يسلط الضوء على مبادرات الشباب الكويتي التي تسهم في العمل المناخي وتشجع المجتمع على تبنيها، كما تمت إضاءة عدة مبان بالكويت باللون الأزرق، بما في ذلك مبنى البورصة، احتفاء بهذا اليوم.



وبهذه المناسبة، قال رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي: «نقرع الجرس اليوم للعمل المناخي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة، حيث تحرص البورصة على تبني وتعزيز ممارسات الاستدامة المؤسسية، وتدعم جهود المشاركين في السوق لتعزيز الأداء فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات». وأضاف السنعوسي: «منذ 2017 التزمت بورصة الكويت رسميا بتعزيز التوجه نحو استدامة الشركات المدرجة من خلال الانضمام إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة. كما تنفذ الشركة عددا من المبادرات التي تعزز الممارسات المستدامة، وتعمل على إحداث تغيير بيئي إيجابي من خلال الشراكات الاستراتيجية وتبني المبادرات كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».



من جانبه، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت د.طارق الشيخ بهذه المبادرة، قائلا: «تواجه الكويت سلسلة من التحديات المناخية التي تتطلب منا التعاون في اتخاذ الإجراءات وتسليط الضوء على تغير المناخ».