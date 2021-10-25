عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) يوم السبت الماضي في القاهرة، الاجتماع التنسيقي السنوي الـ 50 للشركات المنبثقة عن المنظمة، وذلك برئاسة الأمين العام للمنظمة علي بن سبت، وبحضور رؤساء مجالس إدارات والمدراء العامون بالشركة العربية البحرية لنقل البترول، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، والشركة العربية للخدمات البترولية والشركات المتفرعة عنها.



وأوضحت المنظمة في بيان صحافي، أن ممثلي الشركات قدموا ملخصا للأنشطة والعمليات التي قامت بها كل شركة ونتائجها المالية وعدد العاملين بها من عرب وأجانب وسياسة التدريب، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتها في ضوء جائحة كورونا خلال العام المنصرم 2020 والنصف الأول من عام 2021.



كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه عمل الشركات والحلول الممكنة التي من شأنها تمكين عمل الشركات وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الشركات الوطنية ذات الطبيعية والنشاط في الدول الأعضاء بالمنظمة.



كما أطلع الأمين العام ممثلي الشركات العربية المنبثقة عن الجهود التي بذلتها الأمانة العامة الخصاصة بتفعيل العلاقة بين المنظمة والشركات المنبثقة خلال الفترة الماضية ونتائجها الإيجابية والتوصيات الخاصة بها، وملامح خطة العمل التي أقرها فريق العمل الذي تم تشكيله لتعزيز التعاون المشترك.