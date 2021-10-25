عبدالعزيز الفضلي



بدأت وزارة التربية الاستعداد لاختبارات الفترة الدراسية الأولى للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن تواجيه العموم للمواد الدراسية الأساسية بدأت بوضع أسئلة الاختبارات وجار العمل على مراجعتها والتدقيق عليها قبل تسليمها لقطاع التعليم العام، مشيرة إلى ان الامتحانات ستكون نصف المحتوى الدراسي، والذي يقدم سنويا للطلبة.



وأضافت المصادر أن ذلك يأتي بسبب الخطة الدراسية للفترة الأولى والتي تعتبر قصيرة مقارنة بالسنوات الماضية.



واشارت إلى أن التواجيه الفنية، والتي يتعتبر مطبخ العملية التعليمية، تقوم بجهود مكثفة للانتهاء من إعداد وتجهيز أوراق الاختبارات قبل منتصف نوفمبر المقبل.



وذكرت المصادر أن الامتحان لكل مادة سيكون من نسختين مختلفتين تحسباً لأي تسرب للاختبار، داعية أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارات المدرسية وتشجيع أبنائهم على المذاكرة ومراجعة دروسهم استعدادا لأداء الامتحانات والتي ستكون للطلبة بدءا من الصف السادس حتى الثاني عشر.