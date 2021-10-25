آلاء خليفة



أطلقت القائمة الائتلافية بجامعة الكويت حملتها الانتخابية للعام النقابي ٢٠٢١-٢٠٢٢ تحت شعار «مسيرة ومسار».



من ناحيته، أوضح منسق القائمة الائتلافية فيصل الفضلي أن هذا الشعار قد يحمل في طياته التأكيد على عراقة القائمة خلال مسيرتها طول الـ 40 عاما وهي في خدمة الجموع الطلابية ملتزمة بمسارها المنبثق من مبادئها الثلاثة كونها قائمة كل مسلم محب لشرع الله وكل وطني يسعى لمصلحة بلاده وكل طالب ينشد جامعة أفضل.



كما أكد الفضلي أن القائمة تخوض انتخابات استثنائية بعد توقف لمدة عامين بسبب الظروف الصحية التي مر بها العالم، متقدما باسم القائمة بالشكر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة والقوائم والجمعيات الطلابية على جهودهم خلال الأزمة.



وشدد الفضلي على ضرورة التحلي بالمنافسة الشريفة واحترام الزمالة، داعيا الجموع الطلابية الى المشاركة البناءة في الانتخابات واختيار من يرونه يمثلهم خير تمثيل.