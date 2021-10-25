السجاري لـ «الأنباء»: «العلوم الاجتماعية» جهزت القاعات الدراسية مع المحافظة على التباعد



البشير: شهادة التطعيم شرط لدخول الحرم الجامعي أو تقديم نتيجة PCR لغير المطعّمين



آلاء خليفة



مع عودة الحياة الطبيعية إلى الكويت عادت الروح إلى جامعة الكويت بعودة طلابها وأساتذتها وموظفيها صباح امس مع أول يوم دوام والذي شهد الحضور الإلزامي للطلاب الذين عبروا في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» عن بالغ سعادتهم بهذه العودة المحمودة، مؤكدين انهم افتقدوا التفاعل مع أساتذتهم والالتقاء بزملائهم عندما كانت الدراسة «أونلاين»، مؤكدين التزامهم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الإدارة الجامعية خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن الدراسة حضوريا أفضل بكثير من «التعليم عن بعد» من حيث التواصل مع المباشر مع الأساتذة.



«الأنباء» تواجدت صباح امس في أروقة الجامعة وخرجنا بالتقرير الآتي:



في البداية، قالت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.مها السجاري في حديث خاص لـ «الأنباء»: بداية أود أن أهنئ أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة وطالبات جامعة الكويت بمناسبة العام الدراسي الجديد، آملة ان يكون عاما مليئا بالنجاح والتفوق والصحة موفور العافية.



وذكرت د.السجاري انه بعد انقطاع دام سنة ونصف السنة بسبب جائحة «كورونا» لا يمكن ان ننكر الجهود المشكورة لإدارة جامعة الكويت في تحويل الدراسة خلال تلك الفترة من التعليم التقليدي إلى التعليم الإلكتروني «أونلاين»، لافتة إلى ان كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت خصصت خلال تلك المرحلة الانتقالية قاعات «أونلاين» وقاعات أخرى للحضور الشخصي للطلبة حسب الكثافة العالية.



التطعيم أو شهادة PCR



وتابعت د.السجاري: في اليوم الأول للدراسة داخل الحرم الجامعي تم تخصيص بوابات لدخول الطلاب والطالبات والتأكد من التطعيم عن طريق تطبيق «هويتي» أو «مناعة»، وكذلك تقديم شهادة PCR لمن لم يحصل على التطعيم حتى يتمكن من دخول الجامعة.



وأفادت السجاري بأنه قد تم توفير كمامات ومعمقات في كل أرجاء الكلية والحرص على التباعد الاجتماعي والتهوية داخل القاعات الدراسية، مؤكدة أن الكلية قامت بتجهيز القاعات الدراسية مع المحافظة على إجراءات التباعد الاجتماعي ووفرت كاميرات للفحص الحراري.



تسهيل الدخول والخروج



من جانبه، قال مسؤول الأمن والسلامة بجامعة الكويت (موقع الشويخ) عيسى البشير في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لقد أتممنا كل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد وعودة الحياة الطبيعية الى الحرم الجامعي، وبناء على تعليمات الإدارة الجامعية عملنا على تسهيل عملية الدخول من البوابات الرئيسية لمنتسبي الجامعة.



وأكد البشير تطبيق أفراد الأمن والسلامة لكل الإجراءات والاشتراطات التي وضعتها الإدارة الجامعية، ومنها التأكد عبر تطبيق «مناعة» أو «هويتي» من حصول الشخص على التطعيم او تقديم مسحة PCR لغير الحاصلين على التطعيم، كما يتم الكشف من خلال الكاميرات الحرارية على بوابات دخول الكليات، مشددا على حرص أفراد الأمن والسلامة على التزام الجميع بارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي وترك المسافات، مشيدا بتعاون جميع منتسبي الجامعة في تطبيق التعليمات وكافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين، موضحا ان إدارة الأمن والسلامة ستستمر في تطبيق كل تلك الإجراءات بشكل يومي داخل الحرم الجامعي.



وفي لقاءات متفرقة مع «الأنباء» عبر عدد من الطلبة عن سعادتهم بالعودة للتعليم المباشر، حيث قال الطالب شافي العجمي من كلية العلوم الاجتماعية: بداية أود ان أقول لطلبة جامعة الكويت «عودا حميدا»، معبرا عن سعادته البالغة بعودة الحياة الطبيعية إلى جامعة الكويت، موضحا ان الطلبة انقطعوا عن الدراسة داخل القاعات الدراسية قرابة عامين تقريبا بسبب جائحة «كورونا»، وتحولت الدراسة إلى «أونلاين» والذي لا يمكن ان ننكر إيجابياته في انه سبب في استمرارية العملية التعليمية ولكن الحضور الى القاعات الدراسية يوفر للطلبة فرصة اكبر في التفاعل بينهم وبين أساتذتهم وزملائهم.



شعور لا يوصف



من ناحيته، أوضح الطالب محمد الفضل من كلية الحقوق بجامعة الكويت ان شعوره اليوم لا يوصف، لاسيما بعد غياب عامين عن الحرم الجامعي خاصة بعد التقائه اليوم في أول يوم دوام بالجامعة بزملائه وأساتذته بعد طول غياب.



وذكر الفضل ان الدراسة «أونلاين» ساهمت في استمرارية العملية التعليمية وعدم انقطاع الطلبة عن الدراسة ولكن هذا لا ينكر أهمية الدراسة حضوريا والتي تحقق التفاعل المطلوب بين الطالب والأستاذ بما يزيد من الحصيلة التعليمية للطلاب.



فرحة عارمة



بدوره، ذكر الطالب ناصر بندر من قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت ان فرحته عارمة بعودته الى مقاعد الدراسة بالحرم الجامعي بعد عودة الحياة الطبيعية الى الكويت، مبينا ان الدراسة حضوريا افضل بكثير من الدراسة عن طريق «الأونلاين»، حيث تحقق الدراسة الحضورية التفاعل المطلوب، لاسيما في التخصصات الأدبية التي تحتاج الى تبادل الآراء والمعلومات بين الطالب والأستاذ، مؤكدا ان شعوره لا يوصف بهذه العودة المحمودة.

وأشاد بندر بالإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة لدخول منتسبي الجامعة الى الحرم الجامعي، مؤكدا ان الإجراءات ممتازة وتصب في تحقيق مصلحة الطلبة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مشيدا بالتزام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة.















شكر وتقدير وجهود حثيثة















رسالة شكر وتقدير منمقة بأروع كلمات الامتنان توجهها «الأنباء» إلى أمين عام جامعة الكويت المتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مرضي العياش على تسهيله مهمة فريق جريدة «الأنباء» في إجراء هذه التغطية، والشكر موصول الى البشوشة النشيطة القائمة بأعمال مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت نادية الراشد، وباقات شكر وتقدير لكل من رئيس قسم العلاقات العامة بكلية العلوم الاجتماعية سعود العون وباحث أول إعلامي بكلية العلوم الاجتماعية نورا الزيد على جهودهم الحثيثة.



وعساكم عالقوة.