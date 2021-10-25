عبدالعزيز الفضلي



في بادرة طيبة من ثانوية ليلى الغفارية للبنات بقيادة مديرتها نوير الدوسري بدأت بتقديم حصص دراسية للفاقد التعليمي لطلبة المرحلة الثانوية لجميع طلبة الكويت في مختلف المناطق. وذكرت المدرسة في جدولها الدراسي الخاص بتعويض فاقد التعليم للمواد التي تدرس وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية والفرنسية والرياضيات، وذلك من الأحد الى الأربعاء من الساعة 6 مساء حتى الثامنة.



من جانب آخر، أعلنت إدارة التطوير والتنمية بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري عن خطة البرامج التدريبية (التربوية) للعام 2021/2022، حيث تتيح وزارة التربية لمنتسبيها برامج تدريبية من شأنها الإسهام في خلق التميز بالأداء ورفع معدلات الجودة والاتقان.



وعلى من يرغب في التسجيل بالبرامج التدريبية التربوية تعبئة استمارة الترشيح على موقع وزارة التربية واعتمادها من التوجيه الفني العام أو الإدارة المختصة.