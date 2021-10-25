آلاء خليفة



كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب عن اعتماد الوزارة للمقبولين من المتقدمين للبعثات والإجازات الدراسية لخطة الإيفاد للعام الدراسي2022/2021، لافتا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 106 متقدمين بعد ان وافق ديوان الخدمة المدنية على اعتماد خطة الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية التي أعدتها الوزارة والتي شملت إجمالي 24 مقعدا للبعثات والإجازات الدراسية.



وقال انه تم اعتماد (9) مقاعد للبعثات للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بواقع مقعد في جامعة الخليج العربي بالبحرين يشمل التكاليف و6 مقاعد للخطة المحلية تتضمن راتبا وبدل كتب فقط، إضافة إلى مقعدين بالخارج للطب والطب المساعد، علما بأنه «لم يتم الاعتماد بالنظام لعدم التقدم مرشحين لهذا الخطة بسبب نقل تلك التخصصات للهيئة العامة للشؤون الإعاقة» وتمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب تحويل هذين المقعدين بالخارج للخطة المحلية للاستفادة منهم ولم يتم الرد او الموافقة حتى تاريخه على هذا الطلب.



أما بالنسبة للإجازات الدراسية (الدبلوم الأكاديمي - البكالوريوس) فأوضح شعيب أنه تم اعتماد 15 مقعدا، (5) منها للخطة الخارجية شاملة التكاليف إضافة إلى (10) مقاعد للإجازات المحلية تشمل الراتب وبدل الكتب فقط. مع الالتزام بالأحكام والشروط الواردة بلائحة البعثات والإجازات الدراسية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10/86) وتعديلاته حيث أشار إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية وبعد استيفاء المرشحين لشروط الإيفاد المقررة بلائحة البعثات والإجازات الدراسية وبناء على محضر اجتماع لجنة التخطيط رقم (38) والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (86 أ) لعام 2020.