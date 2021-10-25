أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن انطلاق معرضها السنوي الرابع للفرص الوظيفية والدراسية الافتراضي خلال الفترة من 21 حتى 25 نوفمبر المقبل ولمدة 5 أيام برعاية وزير التربية د.علي المضف.



من جهتها، قالت مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل بالتكليف في الهيئة فاطمة الخواري: ان المعرض يأتي انطلاقا من رغبة الهيئة في استقطاب خريجي المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والباحثين عن فرص وظيفية ودراسية، لافتة إلى أن الهدف هو توعيتهم بالخيارات المتاحة لهم في التعليم وسوق العمل بقطاعاته المختلفة وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق أهداف الخطة التنموية للدولة عبر توفير فرص العمل المناسبة لخريجي التعليم بكل مستوياته.



وأوضحت الخواري أن الإدارة أنهت جميع الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمعرض، على أن يكون هذا العام معرضا افتراضيا يضم كل الجهات الحكومية والخاصة لعرض فرص العمل الوطنية المتوافرة وفرص الاستكمال الدراسي.