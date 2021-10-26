استهلت كلية القانون الكويتية العالمية فعاليات موسمها الثقافي للعام الجامعي 2021/2022، بتنظيم حلقة نقاشية بعنوان: «الجوانب القانونية ذات العلاقة بتطبيق (سهل)»، وقد تم اختيار هذا الموضوع تماشيا مع الدور المجتمعي الذي تقوم به الكلية تجاه طلبتها وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس فيها بشكل خاص، وتجاه المجتمع الكويتي بشكل عام، وذلك للإسهام في التعريف بهذا التطبيق مع بداية إطلاقه بشكل رسمي من خلال الهواتف الذكية وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).



ولا يخفى لما لتطبيق (سهل) من أهمية تجاه كافة المتعاملين مع الخدمات الحكومية من مواطنين ومقيمين لإنجاز معاملاتهم بداية لدى 13 جهة حكومية وضعت خدماتها في متناول المتعاملين عبر هذا التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة وبجودة عالية، كما أن هذا التطبيق يعد نافذة حكومية موحدة وقناة تسلم الإشعارات والإعلانات من كافة الجهات الحكومية.



وقد شارك في الحلقة النقاشية كل من د.نواف الياسين، ود.معاذ الملا، ود.عنادل المطر من كلية القانون الكويتية العالمية، إضافة إلى عضوي هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت، د.منيرة صالح النمش، د.أحمد علي الخضير، الذين سلطوا الضوء على أهم التشريعات القانونية والمواد ذات الصلة بتطبيق (سهل) وأبرز المخاطر أو العقبات التي يمكن أن تواجه الجهات الحكومية ومستخدمي التطبيق، مع التأكيد على ضرورة أخذ الجهات المعنية كافة الاحتياطات اللازمة للتصدي لجرائم تقنية المعلومات، إلى جانب حماية الخصوصية وسرية المعلومات الشخصية لمستخدمي (سهل)، إضافة إلى الحرص على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية من خلال التطبيق، وكذلك الحقوق الأدبية المرتبطة بالبرامج الإلكترونية.