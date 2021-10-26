عبدالعزيز الفضلي



قامت فرق طبية من وزارة الصحة بتفقد عدد من المدارس بشكل عشوائي للاطمئنان والاطلاع على مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد.



وكشفت مصادر تربوية ميدانية لـ «الأنباء» ان الفرق الطبية تقوم بزيارات مفاجئة وعشوائية للمدارس بمختلف المناطق لمتابعة مدى التزامها بالاحترازات الطبية وتجاوب الإدارات المدرسية معها، وستقوم الفرق برفع تقرير متكامل للجنة المختصة بالوزارة لما شاهدته في المدارس.



وذكرت ان الفرق قامت بمعاينة الكمامات والمعقمات والأجهزة الحرارية والتباعد بين الطلبة في الفصول، وكذلك اطلعت على المقصف المدرسي وآلية البيع على الطلبة من خلال المقصف المتنقل، مشيرة الى ان الفرق الطبية أبدت رضاها على الكثير من المدارس التي قامت بزيارتها.



وأضافت المصادر ان الأمور طيبة والإدارات المدرسية نجحت في المهمة الموكلة إليها، لافتة الى ان ذلك ليس بغريب على أهل الميدان التربوي الذي يعمل دائما لخدمة أبنائنا الطلبة والعملية التعليمية.



وأوضحت ان قرار العودة الطلابية الكاملة لمقاعد الدراسة يحتاج إلى دراسة متأنية وعدم الاستعجال فيه، مؤكدة ان اتخاذ قرار العودة من عدمه سيتضح خلال شهر نوفمبر المقبل.



وأعلن الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان، عن البدء في المقابلات الخاصة بالوظائف الإشرافية لفئة (مدير ومدير مساعد مدرسة) اعتبارا من الأحد 31 الجاري.



وأكد السلطان في تصريح صحافي، أن المقابلات ستعقد في ثانوية صلاح الدين الكائنة بمنطقة الزهراء خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساء.



وبين السلطان أنه سيتم إصدار النشرة الخاصة بشروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها الثلاثاء 26 الجاري وذلك طبقا لاحتياجات المناطق التعليمية من الوظائف الإشرافية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين والمرشحين.