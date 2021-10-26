في إطار التزامه نحو بناء القدرات البشرية، أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن دعمه لجهود مدرسة إنوفا الإنجليزية الدولية (IIES) بهدف تسهيل مشاركة الوفد الطلابي من مختلف مدارس الكويت في المؤتمر السنوي الثامن والستين لنموذج هارفارد العالمي للأمم المتحدة 2022، والذي سيعقد في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس خلال الفترة من 27-30 يناير2022.

وبالإضافة إلى هذه المبادرة من قبل (إنوفا)، تم إطلاق تطبيق إلكتروني فريد (U-APP) يعد دليلا لكل الجامعات والكليات الرائدة، مما يسهل على الطلبة إمكانية اختيار الجامعة المناسبة والتقديم على عدة جامعات بسهولة.

ومنذ قرابة السبعة عقود، يجمع مؤتمر نموذج هارفارد العالمي للأمم المتحدة السنوي أكثر من 2000 طالب على مستوى الكليات من كافة أنحاء العالم لمناقشة أهم القضايا في العالم واستنباط حلول للتحديات الصعبة في الشؤون الدولية.

وخلال الحدث الذي يستمر لأربعة أيام، سيحصل المشاركون على نظرة متعمقة على أعمال الأمم المتحدة من خلال المشاركة النشطة في حل القضايا العالمية المهمة، ومن بينها التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، إلى جانب تطوير مهارات التفاوض والدبلوماسية والتواصل.

وتأتي رعاية «المركز» للوفد الطلابي المشارك في المؤتمر تماشيا مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، والتي يسعى بموجبها إلى تعزيز مساهمته في تنمية المجتمع، وبناء قاعدة قوية من الشباب الفاعل والمؤهل في الكويت. ومن خلال دعم مبادرة مدرسة (إنوفا)، يهدف «المركز» إلى لعب دور محوري في تمكين الشباب عبر تزويدهم بفرص واعدة لاكتساب المهارات والقدرات القيادية عبر أرقى المؤسسات حول العالم.

وبهذه المناسبة، صرح العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف وليد النصف، قائلا: «نعتز بشراكاتنا مع العديد من المنظمات المرموقة التي تساهم في دعم وبناء الإمكانات البشرية، وتعزيز طاقات ومهارات الأفراد في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والرياضية والصحية والاقتصادية، وذلك انطلاقا من التزامنا بالاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام للكويت.



وتهدف رعايتنا لمبادرة مدرسة (إنوفا) إلى النهوض بجيل جديد من القادة الشباب الطموحين، والذين يتمتعون بالمهارات العالية، ويملكون القدرة على صنع تغيير إيجابي في المجتمع والاقتصاد الوطني».