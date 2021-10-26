وقع بنك الكويت الوطني مذكرة تفاهم مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في عددا من المجالات من بينها التدريب والتقنيات الرقمية.



وشهد التوقيع على مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي للبنك كل من مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ورئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين، وذلك بحضور عدد من مسؤولي البنك والجامعة.



وبهذه المناسبة، قال العبلاني: «سعداء بالشراكة مع إحدى الجامعات المتميزة في الكويت، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى مد جسور التعاون وتيسير فرص التحاق طلاب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالبرامج التدريبية الاحترافية التي يوفرها البنك، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات وخبرات الكلية في مجالات البرامج الأكاديمية والبحوث العلمية المتخصصة في البرمجيات وأمن المعلومات والتقنيات الرقمية والتي ستساهم في إثراء خارطة التحول الرقمي للبنك».



وأضاف أن الوطني ملتزم بتعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة في الكويت وخارجها، وذلك لدعم وتطوير الكوادر الوطنية الطموحة والساعية نحو القمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي.



وأشار إلى أن البنك يولي أهمية كبرى في سبيل تعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية والاهتمام بشريحة الشباب وذلك من منطلق اهتمامه بالقطاع التعليمي والتعرف عن كثب على اهتماماتهم. وأضاف أن الشباب الكويتي يمتلك مواهب وأفكارا مبدعة تستحق تقديم الدعم اللازم لها، وهو ما يدفع البنك الى مواصلة دعمه لهذه الفئة التي تمثل قيمة مضافة للكويت ومستقبلها. ويولي بنك الكويت الوطني أهمية كبرى بتطوير كوادره البشرية التي تعد الدعامة الأساسية لتميز وريادة البنك وذلك عبر توفير أفضل البرامج التدريبية المتخصصة التي توافق أعلى المعايير العالمية بغية الارتقاء بالكوادر المهنية لتصبح مؤهلة للقيادة مستقبلا.



وتعكس مبادرات بنك الكويت الوطني التدريبية رؤيته الثاقبة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يوفر البنك من أجل ذلك نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر الواعدة، كما تتواصل هذه المبادرات إيمانا منه بالأثر الفاعل لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما أنها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.