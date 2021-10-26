عقدت إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجتماعا لعرض مشروع ميكنة التقدم للترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الكليات، حضر الاجتماع مدير عام الهيئة بالإنابة د. جاسم الأنصاري ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالإنابة د.جاسم الأستاد ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة ومدير شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب د.حسن الفجام ومدير إدارة الشؤون القانونية د.فهد الجمعة وعميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد الحنيان ومراقب مركز نظم المعلومات ابتسام شعبان.



تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول آلية عمل المشروع الذي جاء مواكبة للتطور الرقمي والتكنولوجي الحديث والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تطبيق الآلية الإلكترونية لكل خدماتها التعليمية والإدارية، وذلك لتقليل طباعة الأوراق والدورة المستندية الورقية واستبدالها بمشروع «الحقيبة الإلكترونية».



وبين خلال الاجتماع أن آلية مشروع «الحقيبة الإلكترونية» هي ميكنة التقدم للترقية العلمية عن طريق برنامج يتم تفعيله في القريب العاجل بحيث يمكن للمتقدم تعبئة النموذج المطلوب للترقية مع تحميل كافة المستندات المطلوبة للترقية (على سبيل المثال تقييم الأداء التدريسي والإنتاج العلمي والمؤلفات العلمية.. الخ) داخل الحقيبة الإلكترونية، ومن ثم إرسالها عبر البرنامج لرئيس القسم ولجنة الترقيات بالقسم وثم لجنة الترقيات بالكلية والتي بدورها ترسل الإنتاج العلمي (الأبحاث) للتحكيم عن طريق البريد الإلكتروني للمحكمين وليس بالطريقة المعتادة العادية - البريد اليدوي - وبعد الانتهاء من التحكيم ولجنة الكلية ترسل الحقيبة الإلكترونية مباشرة لرئيس لجنة الترقيات في الهيئة.



وخلال الاجتماع تم مناقشة التعديلات المطلوب إضافتها للمشروع حسب ما نصت عليه لائحة الترقيات والإسراع في تنفيذه حتى يتم استكمال الانتهاء من إضافة أعضاء هيئة التدريب للمكينة والتقليل من مدة العمل والإنجاز في الانتهاء من التقديم والحصول على الترقية.