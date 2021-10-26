دعا وزير النفط ووزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعات الحكومية د.محمد الفارس الطلاب والطالبات للتسلح بالعلم باعتباره ضرورة مستقبلية لتحقيق الرؤية السامية نحو «كويت 2035».



وقال الفارس في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع مجلس الجامعات الحكومية الـ 7 ان الرؤية السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي «تتطلب توافر كفاءات بشرية تدفع اقتصادنا الوطني نحو العالمية خاصة مع توجه العالم نحو اعتماد معايير جديدة للنمو والتطور القائم على مقياس رأس المال البشري وهو أحد ركائز رؤية الكويت 2035».



وطالب الطلبة والطالبات بضرورة التسلح بالعلم واكتساب المعرفة وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وأن يكونوا واثقين بقدراتهم ومتطلعين إلى أعلى مراتب الإنجاز خلال مسيرتهم الأكاديمية.



وذكر أن ذلك سيؤهلهم لامتلاك قدرات بناءة ومنتجة وخاصة في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجي لتفعيل طاقاتهم الشبابية للمنافسة في سوق العمل مستقبلا مما سيعزز مسيرة التطور والنمو المستدام للدولة والتي ستكون بوابتهم لعالم مشرق «فهم الثروة الحقيقية للكويت وهم الاستثمار الحقيقي لها».



وتقدم الفارس بالتهنئة لكل منتسبي جامعة الكويت بمناسبة بدء العام الدراسي وعودة الدراسة بنظامي التعليم الحضوري وعن بعد وفق الاشتراطات الصحية بعد انقطاع دام قرابة العام ونصف.



من جهته، قال أمين عام المجلس د.مثنى الرفاعي في تصريح مماثل ان الاجتماع استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها كتاب مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن تقرير فريق عمل إعداد دراسة بخصوص تصنيف جامعة الكويت.



ولفت الرفاعي إلى ان المجلس استمع لعرض مرئي مقدم من رئيس الفريق د.طارق الدويسان حول المقترحات والتوصيات الفنية بشأن كيفية تطوير ورفع تصنيف جامعة الكويت بين التصنيفات العالمية المعتمدة.



وأوضح ان المجلس ناقش التقرير الأولي لجهود جامعة الكويت بالتنسيق مع الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن معايير الاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم المعتمدة، كما استعرض التقرير الأول لأعمال المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم وكتاب رئيس مجلس الإدارة التأسيسي بشأن الاحتياجات الضرورية لتسيير أعمال المجلس التأسيسي.