يخوض مان سيتي اختبارا في غاية الصعوبة عندما يحل ضيفا على وست هام في ملعب «لندن» الأولمبي، وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الانجليزية المحترفة. ويدخل «السيتي» هذه المواجهة بعد اكتساحه ويكمب واندرز 6-1 في الدور الماضي، إلا أن مواجهة «الهامرز» اليوم، تختلف عن ويكمب واندرز كثيرا، خاصة أن وست هام صاحب شخصية قوية ويتميز أدائه بالقوة الهجومية، وهو ما يضع حسابه جيدا مدرب مان سيتي بيب غوارديولا.



وحقق وست هام مفاجأة كبيرة، بعد الإطاحة بمان يونايتد 1-0 من دور الـ 32.



وفي مباراة أخرى، يسعى ليفربول لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم عندما يلتقي بريستون نورث إيند (درجة أولى). وبحسب عدد من التقارير الصحافية، فإن المدير الفني لـ «الريدز»، الألماني يورغن كلوب، قد يتجه إلى إراحة النجم المصري محمد صلاح وبقية اللاعبين الأساسيين لإفساح المجال أمام لاعبي الاحتياط والشباب للمشاركة واكتساب الخبرة.



ويلعب اليوم ايضا بيرنلي مع توتنهام، وليستر سيتي مع برايتون، وستوك مع برينتفورد.