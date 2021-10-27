أعلن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم أن لاعب وسطه الدولي الإيطالي ماركو فيراتي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، بسبب إصابة في وركه الأيسر تعرض لها في الكلاسيكو أمام مرسيليا الأحد. وأفاد النادي الباريسي في بيان أن فيراتي (28 عاما) يعاني «من الورك الأيسر مع إصابة عميقة في العضلات المائلة. من المتوقع أن يغيب لفترة 4 أسابيع اعتمادا على مدى تطور حالته». وأصيب اللاعب الدولي خلال الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل السلبي أمام النادي المتوسطي ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من «ليغ 1»، ليخرج قبل نهاية الشوط الأول تاركا مكانه للسنغالي إدريسا غانا غي.



في المقابل، أوضح نادي العاصمة أن المهاجم كيليان مبابي أصيب بعدوى في الأنف والأذن والحنجرة، و«سيتم تقييم حالته في غضون 48 ساعة». أما بالنسبة للوافد الجديد المدافع الإسباني سيرخيو راموس والذي لم يخض أي دقيقة مع ناديه الجديد عقب قدومه من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، فهو «يتطور بشكل جيد للغاية» ومن المتوقع عودته للانضمام إلى المجموعة «خلال الأسبوع المقبل»، بحسب ما أشار إليه سان جرمان.



من ناحية أخرى، قال النادي إن تطور إصابة لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس «مرض» و«من المتوقع عودته إلى المنافسات بعد فترة التوقف افساحا في المجال أمام النافذة الدولية المقبلة» في نوفمبر المقبل.



الى ذلك، يلتقي مساء اليوم نيس مع مرسيليا في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة للدوري الفرنسي.



وكانت المباراة بين الفريقين قد ألغيت آنذاك بسبب الشغب عند الدقيقة 75، لتقرر رابطة الدوري الفرنسي إعادة المباراة بالكامل اليوم على ملعب محايد.