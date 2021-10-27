يبحث ريال مدريد بـ «ذكائه وصلابته» عن البناء على الانتصار الذي حققه الأحد في «الكلاسيكو» على أرض غريمه برشلونة، وذلك حين يتواجه اليوم على ملعبه مع أوساسونا، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويدخل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقاء أوساسونا السادس الذي خرج خاسرا من زياراته الـ 12 الأخيرة لملعب النادي الملكي، منتشيا من انتصاره الرابع تواليا على غريمه برشلونة بالفوز عليه 2-1 الأحد في معقله «كامب نو» ما زاد الضغط على المدرب الهولندي رونالد كومان.



ويمني كومان النفس بألا يتكرر مشهد الخسارة اليوم حين يحل النادي الكاتالوني ضيفا على رايو فايكانو في مباراة صعبة لأنسو فاتي ورفاقه، بما أن المضيف يتقدم على فريقهم في الترتيب في المركز السابع بفارق نقطة. وسيكون إشبيلية الثالث بفارق نقطة عن الصدارة والأهداف عن ريال، متربصا لاقتناص المركز الأول لكن عليه أولا العودة من ملعب مايوركا الثاني بعشر بالنقاط الثلاث.



ويلعب اليوم ايضا ريال بيتيس مع فالنسيا.



واستعاد سلتا فيغو نغمة الانتصارات في «الليغا» عقب تجاوز عقبة مضيفه خيتافي 3-0 في ختام منافسات المرحلة العاشرة.



إيطاليا



سيحاول روما تجاوز نتائجه المهزوزة عندما يحل اليوم ضيفا على كالياري القابع في المركز قبل الأخير بست نقاط فقط وذلك ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الايطالي.



وبعدما نجح في انقاذ نقطة في ملعب غريمه إنتر حامل اللقب بفضل ركلة جزاء نفذها البديل الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة قبل الأخيرة، يأمل يوفنتوس العودة سريعا الى سكة الانتصارات التي بلغت ستة تواليا في جميع المسابقات قبل ليلة الأحد، وذلك حين يتواجه اليوم مع ضيفه ساسوولو في مباراة تحمل نكهة خاصة للاعب وسط «السيدة العجوز» مانويل لوكاتيلي لأنه سيكون ضد فريقه السابق للمرة الأولى.



وعلى غرار يوفنتوس، يدرك إنتر أنه لا مجال لتعثر ثالث تواليا (خسر في المرحلة قبل الماضية أمام لاتسيو) إذا ما أراد تعويض فارق السبع نقاط الذي يفصله عن نابولي وميلان، وذلك حين يحل رجال سيموني إينزاغي ضيوفا على إمبولي العاشر. وبعد خسارته القاسية في ملعب هيلاس فيرونا 1-4 الأحد، يخوض لاتسيو مواجهة شاقة على أرضه ضد فيورنتينا الذي يتقدم على فريق ماوريتسيو ساري بمركز واحد ونقطة فقط.



وتقام اليوم ايضا مباراتان أخريان، حيث يلتقي أودينيزي مع هيلاس فيرونا، وسمبدوريا مع أتالانتا.