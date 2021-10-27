واصل ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته عندما تغلب على مضيفه إنديانا بايسرز 119-109، فيما استعاد لوس أنجيليس كليبرز توازنه بتحقيقه الانتصار الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 116-86 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA».



على ملعب «غاينبريدج فـيـلـدهـــــاوس» وأمـــام 17900 متــفـــرج، فـرض النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجما لمباراة فريقه ضد بايسرز وكان على بعد تمريرة حاسمــة مــن الـ «تريبل دابل»، حيث سجل 30 نقطة مع 10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة.



وحقق لوس أنجيليس كليبرز فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين عندما تغلب على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 116-86.



وعاد بروكلين نتس الى سكة الانتصارات عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويزاردز 104-94 بفضل نجمه كيفن دورانت صاحب 25 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.