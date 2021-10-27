قال مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان إن الأشخاص الذين أساؤوا إليه خارج ملعب كامب نو عقب نهاية الكلاسيكو بخسارة النادي الكاتالوني أمام غريمه ريال مدريد 1-2 الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، «لا يعرفون ما هي الأخلاق والقيم». وتواجه كومان مع مجموعة من المشجعين أثناء محاولته مغادرة الملعب في سيارته بعد الخسارة في «الليغا»، فعمد البعض منهم إلى توجيه الشتائم إليه والبعض الآخر لركل سيارته.



وقال كومان امس «لا أعتقد أن هناك أي حل»، مضيفا: «بالنسبة لي، إنها مشكلة اجتماعية، فهم أشخاص لديهم مشكلة ثقافية، ولا يعرفون ما هي الأخلاق والقيم».