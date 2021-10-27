أكد جناح فريق ليفربول والمنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، أنه «فخور بكونه أفضل هداف افريقي في تاريخ الدوري الإنجليزي»، مضيفا «أرى نفسي أحسن لاعب في العالم».



وقال الفرعون المصري في حوار لشبكة «بي إن سبورتس» نشرت جزء منه على حسابها على «تويتر» إنه «يثق في قدراته خاصة بعـد تألقـه في الموسـم الحالي مـــع ناديه الإنجليزي سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا».



إلى ذلك، واصل صلاح رفع أسهمه في المنافسة على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بتسجيله «هاتريك» في شباك الغريم التقليدي مان يونايتد (5-0)، قبل ساعات من إغلاق التصويت على الجائزة التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.



ويضرب صلاح عصفورين بحجر واحد في الآونة الأخيرة، حيث سجل نقاطا بارزة في منافسة نجوم بارزين على الكرة الذهبية يتقدمهم الارجنتيني ليونيل ميسي والپولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وزيادة الضغط على فريقه ليفربول الرافض للرضوخ إلى مطالبه المالية من أجل تمديد عقده. انتهز صلاح، الثالث على لائحة أفضل لاعب في العالم لجوائز الاتحاد الدولي (فيفا) عام 2018، فرصة «الكلاسيكو» أمام «اليونايتد» لإقناع الناخبين، بأحقيته في المنافسة على الكرة الذهبية، وأنه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، فأنهى لقاء الفوز التاريخي بثلاثية وتمريرة حاسمة في 60 دقيقة. وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية المتخصصة، فإن 25% من الصحافيين المخول لهم بالتصويت، انتظروا نهاية المباريات الكبيرة التي شهدها الأحد والتي كان أطرافها المرشحين للجائزة: مان يونايتد - ليفربول في انجلترا، برشلونة - ريال مدريد في إسبانيا، إنتر ميلان - يوفنتوس في إيطاليا ومرسيليا - باريس سان جرمان في فرنسا.



بشكل عام، إحصائيات مخيفة تلك التي يسجلها «الفرعون» صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث يحطم العديد من الأرقام القياسية: أول لاعب على الإطلاق في تاريخ «البرميرليغ» يسجل «هاتريك» في «أولد ترافورد» وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد، أفضل مسجل في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا (31 هدفا).



وقد رفع غلته من الأهداف في الدوري إلى 107 في 167 مباراة، وهو الآن أفضل هداف أفريقي في تاريخ «البريمييرليغ» بدلا من العاجي ديدييه دروغبا، وبتألقه اللافت منذ مطلع الموسم، حيث يتصدر لائحة الهدافين في الدوري برصيد 10 أهداف، فإن هذه الأرقام مرشحة إلى الزيادة بشكل واضح في الأشهر المقبلة.