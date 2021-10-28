الشارخ: نأمل أن تترك الفعالية أثراً طيباً بالمجتمع وألا ينظر للقطاع الخاص من منظور ربحي فقط

حنان عبد المعبود

نظمت شركة مجموعة «أفنان الدولية القابضة» أمس يوما للتوعية بسرطان الثدي، وذلك بمجمع زهرة بمنطقة السالمية.



وفي هذا الاطار، أكدت مديرة تطوير الأعمال في الشركة سارة الشمري أن اليوم التوعوي المفتوح تخللته فقرات تثقيفية وترفيهية حول أهمية الوقاية والحماية من المرض، لافتة الى أن «أفنان الدولية القابضة» وحرصا منها كقطاع وطني خاص رأت أنه من الواجب والحس الاجتماعي أن يكون لها دور داعم للحملات التثقيفية والإعلامية للتوعية بسرطان الثدي. وأشارت الشمري إلى أن أكتوبر هو الشهر العالمي للمكافحة والوقاية من سرطان الثدي، مؤكدة أن هذا المرض يعتبر آفة العصر، ويعد الأوسع انتشارا بين النساء في الكويت والعالم، والفعالية تهدف إلى التوعية والحد من تبعات هذا المرض الخبيث. من جانبه، قال مستشار التسويق وعلاقات العملاء في المجموعة رياض الشارخ إن أي قطاع خاص ذكي فاعل يجب أن يربط أنشطته وطموحاته وأهدافه بخدمة المجتمع، وأن يكون متفاعلا مع المجريات لترك أثر إيجابيا بين جمهور المستخدمين.



وأضاف الشارخ أن «أفنان الدولية القابضة» تمثل القطاع الخاص الذي يعمل في أكثر من نشاط من بينها تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية للمباني وتوفير الطاقة والأغذية وخدمات المطاعم وغيرها من الأنشطة والخدمات، ويجب أن يسهم بقيمة مضافة في المجتمع، لافتا إلى أن الشركة ومواكبة لشهر التوعية بسرطان الثدي ارتأت أن تنظم اليوم التوعوي من خلال جمع أكثر من جهة معنية وعلى رأسها البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي التابع لوزارة الصحة وغيره من المشاركين، ونأمل أن تترك هذه الفعالية أثرا طيبا في المجتمع، بحيث لا ينظر إلى القطاع الخاص من منظور ربحي فقط، ولكنه مساهم ومشارك في تنمية المجتمع. وذكر أن الشركة ستقيم هذه التجربة، وفي حال كانت المؤشرات إيجابية سنساهم في فعاليات صحية توعوية في المستقبل. بدورها، أكدت اختصاصي أول في برنامج الكشف المبكر لسرطان الثدي بوزارة الصحة بسمة السعدون أن الوزارة خصصت 5 مراكز مجهزة لإجراء فحوصات «الماموغرام» لتغطية جميع المحافظات، وهي مركز شيخان الفارسي في السرة، ومركز الزهراء بالزهراء جنوب السرة، ومركز خيطان الجنوبي في خيطان، ومركز العقيلة في العقيلة، ومركز النعيم في الجهراء، إضافة إلى مركز فيصل الإشعاعي بمنطقة الصباح الطبية التخصصية.



وشددت السعدون على أهمية التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والفحص الذاتي الذي يوفر رحلة علاج طويلة وصعبة، مؤكدة ان سرطان الثدي يعد أكثر السرطانات انتشارا بين السيدات في الكويت والعالم، داعية جميع النساء اللاتي تخطين الأربعين عاما إلى المبادرة بفحص «الماموغرام».