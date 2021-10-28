عبدالكريم العبدالله



تنسق وزارة المالية مع وزارة الصحة ومؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبيان مدى الحاجة المستقبلية إلى تشغيل المحاجر الصحية والخدمات اللوجستية للمستشفيات الميدانية. وذكرت مصادر مطلعة في وزارة المالية في تصريح لـ «الأنباء»، أن اجتماعا سيعقد بين الجهات الثلاث للتنسيق حول مدى الحاجة المستقبلية لتلك المحاجر والمستشفيات الميدانية لإدراج التكاليف المالية للتشغيل المستقبلية ضمن الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية وزارة الصحة. من جانب آخر، شهد مركز الكويت للتطعيم أمس إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح المضاد لـ «كوفيد-19» بمختلف الجرعات «الأولى - الثانية - الثالثة»، وذلك لزيادة وتيرة التطعيم التي وصلت بفضل الله إلى نسبة عالية ساهمت في عودة الحياة إلى طبيعتها.