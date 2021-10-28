حنان عبدالمعبود



ثمّن مدير مستشفى الجهراء د.غالب البصيص الاهتمام المتزايد عالميا بمرض الصدفية في جانب الأوساط العلمية والحرص على التوسع في اللقاءات العلمية بمختلف البلدان، للمزيد من الدراسات واكتشاف الجوانب العلمية والعلاجية التي تصب في مصلحة المريض، ونقل صورة علمية سليمة، لاسيما مع انطلاق الانعكاسات النفسية والاجتماعية للمرض والتي تمتد إلى أفراد أسرة المريض والمخالطين له ولا تقتصر عليه وحده.



جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته منطقة الجهراء الطبية ممثلة بقسم الأمراض الجلدية بمستشفى الجهراء باليوم العالمي للصدفية.



وأضاف البصيص: الصدفية عبارة عن مرض جلدي شائع مزمن وعادة ما يكون على شكل بقع حمراء محددة مختلفة الأحجام بارزة عن سطح الجلد تغطيه قشور فضية اللون، لافتا إلى أن أي جزء من الجسم معرض للإصابة بهذا المرض.



بدوره، قال رئيس قسم الجلدية بمستشفى الجهراء د.محمد العتيبي إن العلاج البيولوجي يعتبر من أحدث العلاجات الفعالة لمرض الصدفية ويستخدم للمرضى الذين يعانون من الصدفية المتوسطة إلى الشديدة التي لا يمكن السيطرة عليها مع العلاجات الأخرى. ولفت العتيبي إلى مشاركة نخبة من الأطباء من قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء لتقديم تغطية متكاملة حول أسباب المرض وطرق علاجه.