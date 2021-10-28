حنان عبدالمعبود



نظم فريق الخطوة الأولى التطوعي للوقاية من الأمراض الحفل الخامس لتكريم الناجيات من السرطان برعاية الهيئة العامة للرياضة، وحضور الشيخة سهيلة الصباح وحشد من الناجيات من السرطان وفرق الدعم أول من أمس.



وأكد رئيس الفريق بدر الفضلي أن الحفل يقام للعام الخامس لتكريم 30 ناجية من السرطان، وتم اختيار عدد منهن للحديث عن تجربتهن مع المرض بهدف التوعية ومعرفة ما يجب ان يقوم به المرضى وبث الروح القتالية لكيفية مواجهة المرض، لافتا الى أن الهدف الأول والأهم هو الفحص المبكر الذي يرفع من نسب الشفاء، كما ان هناك فحوصات تسهل الكشف عن سرطانات الثدي والقولون والبروستاتا وغيرها، ولكن للأسف البعض يتأخر في الفحص.



وكشف الفضلي عن ان الشهر المقبل هو شهر التوعية بسرطان البروستاتا للرجال، والفريق يقوم بالإعداد لعمل حملة توعوية في هذا الاطار، مشيرا الى تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي.



بدورها، أكدت رئيس قسم المرأة في الهيئة العامة للرياضة مراحب الشمري على حرص الهيئة على تعزيز خدمة المجتمع وتقديم الدعم كل الشرائح، مبينة ان ثمة أحداثا تظل منحوتة في ذاكرة الإنسان، ويصعب على القلب نسيانها أو تجاهلها طال الزمن أم قصر، ومن هذه الأحداث يوم أن من الله على أخواتنا بالشفاء من هذا المرض، مشيرة الى أن مشاعر الفرح والسرور ترتسم على وجوههن، وأنها بمنزلة رسائل الأمل والإلهام التي تقدمها البطلات اللاتي حاربن المرض بكل شجاعة ووعي، وتجعلنا نعيد النظر في مرض السرطان الذي طالما كان كابوسا للكثير من النساء. من جانبها، قالت المتعافية أمل عبدالله: تعافيت من سرطاني الثدي والكبد منذ 9 سنوات، والتجربة كانت متعبة جدا، ولكن أحمد الله على توافر الخدمات الصحية بالكويت، مشيرة الى أهمية الفحص المبكر ولا بد من الاهتمام بالفحص الدائم وعدم تجاهل أي تغير بالجسم، مشيرة الى أن التردد في اجراء الفحوصات قد يكون سببا للتأخر في العلاج وبالتالي عدم ضمان التعافي بشكل كبير، داعية بالشفاء للمرضى والصحة والعافية للجميع.