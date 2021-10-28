حنان عبدالمعبود



أعلن أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي عن تقديم مقترح لإقرار بدل خاص عن تقديم الخدمات الصيدلانية التخصصية يشمل جميع الصيادلة في المستشفيات والمراكز الطبية والإدارات الصيدلانية في القطاع الحكومي، ويتضمن المقترح تحديث شروط شغل المستويات الوظيفية لمهنة الصيدلة، جاء الاقتراح نتيجة لرؤية مشتركة من الجمعية الصيدلية الكويتية وكلية الصيدلة في جامعة الكويت.



وأشار هادي إلى التطور الذي شهدته مهنة الصيدلة عالميا، إذ ان مسؤوليات الصيدلي توسعت الى حد كبير في الدول الرائدة في مجال الخدمات الصيدلانية لتشمل مهام تخصصية جديدة في ممارستهم لمهنة الصيدلة، والصيادلة في الكويت على قدرة علمية وعملية عالية لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ويتطلبون أدوية أكثر تعقيدا، ورعاية صيدلانية متخصصة، مشيدا بمواكبة كلية الصيدلة في جامعة الكويت لهذا التطور في برنامج الصيدلة الجديد، والذي تؤهل مناهجه الدراسية خريجي تخصص الصيدلة لتقديم جميع الخدمات الأساسية والمتقدمة والقيام بالمزيد من الأنشطة والخدمات المهنية التخصصية التي من شأنها أن تخدم احتياجات نظام الرعاية الصحية وفق المعايير العالمية الجديدة لمهنة الصيدلة، كما يتيح برنامج الصيدلة الجديد للخريجين أن يواصلوا صقل مهاراتهم الاكلينيكية، من خلال التسجيل في البرامج التخصصية والحصول على شهادة البورد، مما يساهم في بناء قوة عاملة أكثر تخصصا تدعم نظام الرعاية الصحية في الكويت، وفق آليات عمل مشتركة مع الأطباء المتخصصين وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.



وذكر هادي ان هذا التطور في المستوى العلمي للصيادلة وما يصاحبه من توسع من مسؤوليات مهنية عملية لا بد أن يواكب بتحديث لشروط شغل المستويات الوظيفية لمهنة الصيدلة ومميزات وظيفية ومالية ومهنية جاذبة للحفاظ على الكفاءات الوطنية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصيدلانية وفق الممارسات العالمية لمجال الصيدلة.



وأكد هادي على تقديم المقترح إلى وزارة الصحة بعد اعتماده من رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي وليد الشمري وعميد كلية الصيدلة تشجيعا للطاقات الشبابية الوطنية على الدخول في هذا المجال الطبي والحيوي، مشيرا إلى وجود حاجة متزايدة إلى العاملين المهنيين في مجال الخدمات الصيدلانية مع التوسع في البنية الصحية في الكويت، ومن المهم معالجة هذا النقص في القوى العاملة المتخصصة، وخلق بيئة عمل ملائمة، تشجع الكفاءات الوطنية من الصيادلة على تقديم الخدمات الصيدلانية التخصصية في المراكز الطبية التابعة لوزارات الدولة.