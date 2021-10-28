حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د.محمد الغانم عن نجاح عملية إزالة حصوات معقدة لمريضة في الثلاثينيات من العمر.



وبين أن المريضة راجعت المستشفى الشهر الماضي وكانت تعاني من آلام شديدة في أسفل البطن مع آلام في الكلى مع تدمم في البول مصاحب لحرقان، وبعد أخذ التاريخ المرضي للمريضة، تبين أنه تمت إزالة حصوة من الحالب مع تركيب دعامه للحالب.



وقال الغانم ان الفحوصات التي أجريت للمريض تبين منها أن المريضة لم تتذكر أن تراجع المستشفى لإزالة دعامة كانت قد ثبتتها قبل أكثر من عام، مبينا أن الفريق الطبي واكتشف وجود حصوة ضخمة في المثانة البولية يصل حجمها إلى نحو 5سم، وكانت ملتصقة في الدعامة، مع وجود عدد من الحصوات في الحالب، وكذلك حصوة متكونة في الكلى.



وذكر أنه تم إخبار المريضة بضرورة إجراء منظار جديد للمثانة البولية والكلى لتفتيت الحصوات وإزالة الدعامة مع احتمالية اللجوء إلى تركيب «درنقة» أي قسطرة خارجية للبول عن طريق الكلى في حال عدم استطاعتنا إزالة الدعامة بالكامل، موضحا أن العملية تم إجراؤها تحت التخدير الكامل، واستغرقت نحو ساعتين ونصف الساعة.



وأشار الغانم إلى أن الفريق الطبي قام بالبداية بعمل منظار للمثانة البولية، واكتشف أن الحصوة الكبيرة ملتصقة بالدعامة، فقمنا بتفتيت الحصوة إلى حصوات صغيرة عن طريق جهاز الهيدروليك، ثم حاولنا إزالة الدعامة، فاكتشفنا أن حركتها صعبة، فقمنا بعمل منظار للحالب لتفتيت الحصوات، وبعدها استخدمنا المنظار المرن، ووصلنا إلى نهاية الدعامة في الكلى، ثم وجدنا هناك حصوات فقمنا بتفتيتها، وبعدها قمنا بإزالة الدعامة بالكامل، بعدها أجرينا منظار استكشاف من الحالب إلى الكلى وكانت الأمور بخير، وكذلك قمنا بعدها بعمل أشعة بالصبغة وكانت الأمور سليمة، ثم قمنا بوضع دعامة جديدة للمريضة.



وبين الغانم أنه بعدما أفاقت المريضة شرحنا لها الحالة، وشددنا على ضرورة مراجعتنا بعد أقل من شهر، وحددنا الموعد لكي تتم إزالة الدعامة حتى لا يتكرر ما حدث.



ونصح الغانم المرضى بضرورة اتباع إرشادات الطبيب، ومراجعة الطبيب في الموعد المحدد، مشددا على أن على المرضى الذين يقومون بتركيب دعامة عليهم تذكر الموعد المحدد لإزالتها حتى لا تتفاقم الحالة عليهم بشرب الماء بكميات كبيرة وبانتظام، وعدم التعرض للإمساك.