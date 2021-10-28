قالت الجدة البريطانية أيريس جونز البالغة من العمر 82 عاما والتي تزوجت في العام الماضي من شاب مصري يبلغ من العمر 36 عاما فقط إن قلبها ينفطر بينما تنتظر أن تمنح السلطات في بلادها زوجها تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة.

وصدمت جونز مشاهدي برنامج «هذا الصباح»، وفق صحيفة «ميرور» البريطانية، بإفشائها تفاصيل «خاصة جدا» بشأن علاقتها مع زوجها الشاب محمد إبراهيم وذلك في الذكرى الأولى لزواجهما، مضيفة أنه إذا لم يحصل على التأشيرة «فستكون نهاية العالم».

وفي حديث لصحيفة «الصن» قالت أيريس إن آخر لقاء جمعها مع زوجها المصري كان في سبتمبر 2020، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنهما يتحادثان يوميا عبر الهاتف أو مواقع التواصل على شبكة الإنترنت.

وتابعت الزوجة، التي لديها ولدان في الخمسينيات من عمرهما: أعلم أن الكثيرين يعتقدون أنني يتم خداعي واستغلالي من قبل محمد طمعا منه في مالي ولكن ذلك غير صحيح على الإطلاق، معللة رأيها بأنه ليس لديها أموال تثير الطمع كما أن زوجها مهندس متمرس يمكنه جني الكثير من المال.

وأضافت أنه لم يسبق أن طلب منها أي نقود كما أنهما يتقاسمان أي مصاريف لهما مناصفة، مشددة كذلك على أنها ليست من النوع الذي يتم خداعه بسهولة.

وأكدت جونز أنها لا تخشى أن يتركها زوجها الشاب، الذي تصفه بأنه «فرعونها»، بعد أن يحصل على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا، مشددة على أنها تأتمنه على حياتها.