عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي القادسية أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم ضاري سعيد بحاجة إلى تدخل جراحي لإزالة «برغي» في ركبته تم تثبيته في فترة سابقة بعد إصابته وأجرى على أثرها عملية جراحية. وقد أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا في مستشفى سبيتار بقطر ضرورة إجرائه العملية من أجل التعافي والقدرة على التدريب واللعب بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، وعانى سعيد من الإصابة في الموسم الماضي، وغاب عن الفريق فترات طويلة بسبب الإصابة.



إلى ذلك، يواصل الأصفر تدريباته اليومية بحضور معظم اللاعبين، وذلك لتجهيز الفريق بشكل مميز قبل انطلاق دوري stc الممتاز يوم 19 نوفمبر المقبل، وستكون مواجهة النصر في 5 نوفمبر ببطولة كأس الاتحاد بمنزلة بروفة حقيقية للقادسية، لاسيما أن إقامة مباراة ودية أخرى صعبة جدا لسببين: الأول تواجد معظم اللاعبين مع الأزرق في الفترة من 7 حتى 16 نوفمبر، والثاني أنه سيواجه تلك الفرق في بطولة الدوري.