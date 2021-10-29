يحيى حميدان



أكد مدرب فريق الكرة بنادي برقان أنور يعقوب أنه يحرص خلال الفترة الحالية على تخفيف الأحمال البدنية على اللاعبين ومنحهم راحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع وذلك تفاديا لإرهاقهم أو شعورهم بالملل.



وأضاف يعقوب في حديث خاص مع «الأنباء» انه واللاعبين يعانون من مسألة عدم وضوح الرؤية في المسابقات المحلية وذلك من خلال كثرة التوقفات والتأجيلات بين مباراة وأخرى سواء رسمية أو في كأس الاتحاد «التنشيطية».



وبين يعقوب أنه بالرغم من ذلك فإن انضباط اللاعبين وحضورهم للتدريبات بمعدل يتراوح بين 25 و30 لاعبا يوميا يستحق الإشادة، مشيرا الى أن الغيابات عن الحصص اليومية تأتي لإراحة أي لاعب بعد شعوره بإصابات بسيطة.



وأوضح يعقوب أن «الذهبي» يفتقد فقط المدافع فواز الخالدي في التدريبات بعد اجرائه عملية جراحية وحاجته الى الراحة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، مبينا أن وصول المحترف التونسي الجديد فراس الماجري الى الآن معلق بسبب عدم الانتهاء من إجراءات استخراج سمة الدخول للبلاد «الفيزا» له ومن المؤكد وصوله خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكشف يعقوب عن انه في البداية لاحظ زيادة في أوزان اللاعبين المحترفين في برقان، الا أنهم حاليا وصلوا الى الأوزان واللياقة المطلوبة بعد خضوعهم لتدريبات مكثفة صباحية ومسائية مع حمية غذائية مناسبة، مشيرا الى أن زيادة أوزانهم كانت بسبب توقفهم لفترات طويلة بسبب ظروف «كورونا».