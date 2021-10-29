يعقوب العوضي



تتجه أنظار محبي كرة اليد الكويتية اليوم إلى صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم عند الـ5.30 مساء حين يلعب السالمية (8 نقاط) مع الكويت (10 نقاط) في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، كما يلعب القرين (دون رصيد) مع برقان (6 نقاط) في الـ 7.30 على نفس الصالة.



في المباراة الأولى يتطلع السالمية بقيادة المدرب السعودي فاضل بن سعيد لتعويض الخسارة الأولى هذا الموسم والتي تلقاها على يد برقان في الجولة السابقة 26 - 25 والعودة للمشاركة في صدارة الترتيب العام مع الابيض حامل اللقب، ورغم صعوبة المهمة فإن السالمية في الموسم قبل الماضي كان الفريق الوحيد الذي نجح في الفوز على الكويت منذ 9 مواسم. ويضم السماوي كلا من المحترفين أنور بن عبدالله ومحمد فراد التونسيين الى جانب حارس المرمى محمد بويابس والقوة الضاربة سعود الضويحي وحيدر دشتي وعلي البلوشي وبندر الشمري.



وفي المقابل الكويت بطل النسخ الـ 9 الماضية من البطولة يتطلع لتوسيع الفارق مع السماوي ويعتمد مدربه الوطني هيثم الرشيدي على القطري فرانكيس كارول والكوبي انخيل هيرنالديز الى جانب كل من مشعل طه، ويعقوب أسيري، وعبدالله الغربللي، والحارس حسن صفر، ونواف الشمري، وعبدالعزيز الشمري، فيما يفتقد جهود محمد عامر.



ولا شك أن المواجهة سيغلب عليها طابع الندية والقوة لتقارب المستوى وأهميتها للطرفين في مشوارهما نحو تحقيق لقب البطولة.



الى ذلك فاز الطاقم التحكيمي المكون من هاني أبل ومعالي العنزي بجائزة أفضل حكمين للجولة الماضية (جائزة المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد) بعد ظهورهما في الجولة الخامسة بصورة متميزة.



وضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى يلتقي التضامن (4 نقاط) مع الشباب (نقطتان) في الـ5.30 على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية، فيما يتواجه عند الـ7.30 النصر (6 نقاط) مع خيطان (4 نقاط) على نفس الصالة.