هادي العنزي



بدأت الإثارة والندية تتصاعد في الدوري الممتاز لكرة السلة مرحلة بعد أخرى، وأخذت النتائج تتقارب بين الأندية المتنافسة، حيث كشفت الجولة الثالثة عن ذلك التقارب الفني والبدني بشكل جلي، بعدما تغلب الكويت على برقان 108-93 نقطة في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيما ألحق كاظمة الهزيمة الثانية بالقادسية بعدما تفوق عليه بنتيجة 89-75 نقطة، في مواجهة مثيرة في أشواطها الأربعة، وغنية باللمحات الفنية.



في اللقاء الأول، واصل بطل الدوري والخليج انتصاراته، فبعد تجاوزه القرين في أولى مبارياته ضرب «الأبيض» برقان بقوة في النصف الأول من المواجهة، فخرجوا متقدمين بفارق 16 نقطة (57-41)، لكن برقان تمكن من استعادة زمام المبادرة في الربع الثالث ليفاجئ الكويت بتقدمه 28-26 نقطة، فيما جاء الربع الأخير متكافئا بدرجة كبيرة لينتهي بفارق نقطة واحدة (25-24) لمصلحة الفائز.



وفي المواجهة الثانية، قدم «البرتقالي»أداء متكاملا يؤهله للمنافسة على ألقاب الموسم، اذ فاجأ القادسية بالثلاثيات عبر ماثيو لوفتون، عبدالله الصراف، عبدالله إبراهيم، وحسين الخباز، وعبدالعزيز الفضلي ليحسم الربع الأول بفارق 10 نقاط (26-16)، وتحسن أداء «الأصفر» في الربع الثاني لكنه بدا بعيدا عن معادلة النتيجة، لينتهي النصف الأول بتقدم كاظمة 53-38 نقطة، ولكن لاعبي القادسية انتفضوا بقيادة عبدالعزيز الحميدي، وعبدالمحسن الموسوي، وعبدالرحمن السهو وصالح اليوسف، والمحترف الأميركي توريه في الربع الثالث ليقلصوا النتيجة إلى 4 نقاط (68-64)، ولكنهم تأثروا بكثرة الأخطاء، والإجهاد الذي نال منهم في الربع الأخير فلم يسجلوا أكثر من 11 نقطة فقط.