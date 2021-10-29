عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي كاظمة استخراج رخصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي ستمكنه من المشاركة في جميع البطولات القارية بحال تحقيقه لقبا أو مركزا متقدما في الموسم الحالي، حيث تعتبر رخصة الاتحاد الآسيوي ضمن المتطلبات الضرورية للسماح للأندية بالمشاركة في بطولاته سواء كأس الاتحاد الآسيوي أو دوري أبطال آسيا. وفي الشأن «الكظماوي» أيضا مازال مهاجم الفريق والأزرق شبيب الخالدي يواصل مرحلة إعادة التأهيل في مستشفى سبيتار بالدوحة وذلك للتعافي بشكل مؤكد من التمزق العضلي ويتبقى له مرحلة التأهيل داخل الملعب من خلال الجري منفردا وبعض التدريبات الخاصة لمعرفة مدى تطور مراحل العلاج والتعافي.



كما قام مدافع البرتقالي علي عتيق بإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح وسينضم الى تدريبات الفريق بعد تعافيه بصورة أكيدة. إلى ذلك، تعاقدت إدارة النادي مع اللاعب هزاع الهاجري لينضم الى فريق الناشئين في النادي.