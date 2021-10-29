عبدالعزيز جاسم



تأهل فريقا القادسية والكويت إلى نهائي الكأس التنشيطية لكرة القدم للشباب بعد تحقيق الأصفر فوزا سهلا على السالمية برباعية دون رد، وعبور الأبيض العربي بنتيجة 5-1 في مباراة كان نجمها المهاجم إبراهيم كميل الذي تمكن من تسجيل «هاتريك».



ومن الواضح أن إدارة نادي الكويت، وخصوصا قطاع البراعم قد عملت بشكل مميز خلال فترة الصيف سواء من حيث تجهيز فرق المراحل السنية أو التعاقدات مع المدربين والأجهزة الإدارية، وكذلك اللاعبون المحليون لأن النتائج التي يحققها قطاع الناشئين تعتبر لافتة، حيث حقق الأبيض لقب الكأس التنشيطية للأشبال بعد الفوز على النصر 3-1، ثم تبعها بتحقيق لقب كأس الناشئين التنشيطية بعد الفوز على العربي 3-0، وها هو الآن يصل للمباراة النهائية للشباب وتنتظره مهمة صعبة أمام الأصفر الذي يعتبر من أميز الفرق في مرحلته.