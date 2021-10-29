أقال نادي برشلونة، بطل إسبانيا 26 مرة وأوروبا 5 مرات، في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس مدربه الهولندي رونالد كومان بعد 14 شهرا من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري المحلي لكرة القدم أمام رايو فايكانو 0-1 ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني، فيما تبدو حظوظ لاعب وسطه السابق ومدرب السد القطري الحالي تشافي هرنانديز مرتفعة لخلافته.



وبخسارته على أرض رايو فايكانو بهدف نظيف سجله «النمر» الكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقة 30، يكون «البارسا» قد مني بخسارة ثالثة في عشر مباريات، ليحتل مركزا تاسعا مخيبا في ترتيب «الليغا».



واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح برشلونة في الدقيقة 72، انبرى لها الهولندي ممفيس ديباي، فتألق الحارس المقدوني ستولي ديميتريفسكي وتصدى لها.



وأعلن النادي الكاتالوني في بيان رسمي «أعفى برشلونة رونالد كومان من مهامه كمدرب للفريق الأول. أبلغه رئيس النادي جوان لابورتا بالقرار بعد الخسارة أمام رايو فايكانو».



تابع البيان «سيودع رونالد كومان الفريق الخميس (أمس) في سيوتات إسبورتيفا. يود نادي برشلونة أن يشكره على خدمته للنادي ويتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية».



وقرر العملاق الكاتالوني تعيين سيرخي بارخون مديرا فنيا مؤقتا للفريق. وسبق لسيرخي (49 عاما) أن لعب لفريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، وكان المسؤول عن تدريب الفريق الثاني لبرشلونة.



«الملكي» يتعثر



وسقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أوساسونا.



وبهذا التعادل الذي يأتي عقب الفوز بـ«الكلاسيكو»، رفع ريال رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسييداد، الثاني والثالث والرابع على التوالي.



ويلاحق إشبيلية ريال بعدد النقاط نفسها، بعد تعادله أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1.



وافتتح أنتونيو سانشيس التسجيل لمايوركا (21)، فيما أدرك الأرجنتيني إريك لاميلا التعادل لإشبيلية (72)، ليرفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 21 نقطة.



أما ريال بيتيس، فدك شباك ضيفه فالنسيا 4-1.



وافتتح بورخا ايغليسياس التسجيل لبيتيس (14 من ركلة جزاء) قبل أن يضيف الهدف الثاني (30).



وقلص البرازيلي غابريال باوليستا الفارق لفالنسيا (39)، قبل أن يحسم بيتيس النتيجة بهدفين من الأرجنتيني جيرمان بيتسيلا (61) وخوانمي (68).



هذا، وتنطلق غدا السبت منافسات المرحلة الـ 12 من «الليغا» بإقامة 4 مباريات قمة في الاثارة والندية، حيث يلعب إلتشي مع ريال مدريد، وإشبيلية مع أوساسونا، وفالنسيا مع فياريال، وبرشلونة مع ديبورتيفو ألافيس.