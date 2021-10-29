رفض اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» اقتراح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين.



وجاء في بيان للهيئة القارية بعد اجتماع مجلسها في مدينة لوكي في پاراغواي «لا توجد أسباب أو فوائد أو مبرر للتغيير الذي يقوده فيفا» لاستضافة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة. وتابع «تؤكد الدول العشر التي تشكل كونميبول، أنها لن تشارك في نهائيات كأس العالم إذ نظمت كل عامين».



وسيعقد «فيفا» قمة في ديسمبر، في حين مازال الرئيس السويسري جاني إنفانتينو يأمل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطط تنظيم البطولة كل عامين.