حقق راسل وستبروك أول «تريبل-دابل» في مسيرته بقميص فريقه الجديد لوس أنجيليس ليكرز، إلا أنها لم تحل دون خسارة الضيف أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-123، فيما سقط ميلووكي باكس حامل اللقب أمام مينيسوتا تمبروولفز 108-113 رغم تألق نجم الأول اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيله 40 نقطة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وفي مباراة ثالثة، قاد بام أديبايو فريقه ميامي هيت للفوز على مضيفه بروكلين نتس 106-93 في لقاء من «الوزن الثقيل» في المنطقة الشرقية.



في بوسطن، عانى سلتيكس الذي مازال ينتظر تحقيق فوزه الأول على أرضه هذا الموسم من خسارة جديدة أمام واشنطن ويزاردز 107-116. وخسر لوس أنجليس كليبرز أمام ضيفه كليفلاند كافالييرز 79-92.