تنطلق ظهر غد السبت منافسات المرحلة الـ 10 من الدوري الانجليزي الممتاز، حيث يقص ليستر سيتي شريط المباريات عندما يستقبل أرسنال، فيما يلتقي ليفربول مع برايتون، ومان سيتي مع كريستال بالاس، ونيوكاسل مع تشلسي، وواتفورد مع ساوثمبتون، وبيرنلي مع برينتفورد، وتختتم المنافسات بمباراة القمة بين توتنهام ومان يونايتد.



ويحـتـــل «البلـــوز» صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، وبفـــارق نقطة عن ليفربول الوصيف، فيمـــا يأتي «الماكبايس» في المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 4 نقاط.



ويــخـــــوض تشلسي مبــاراة نيوكاسل، تحت شعار «الفوز لا غير»، من أجل البقاء في الصدارة، وخاصة في ظل مطاردة «الريدز» المستمرة على الصدارة.



وستكون الأنظار متجهة كذلك صوب مواجهة توتنهام وضيفه مان يونايتد على ملعب «توتنهام هوتسبير» في لندن، حيث يمر كلا الطرفين في فترة من الاهتزاز في المستوى، ويحتل «السبيرز» أصحاب الضيافة اليوم المركز السادس برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن «اليونايتد» السابع.



كأس الرابطة



وضمن مسابقة كأس الرابطة الانجليزية، أقصي مان سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة من الدور الرابع، بسقوطه بركلات الترجيح (3-5) أمام مضيفه وست هام يونايتد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



ورغم أن المسابقة تأتي في المرتبة الثالثة لناحية الأهمية في إنجلترا، فإنها تحمل مكانة خاصة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي حقق لقبها أربع مرات تواليا.



ودفع غوراديولا بتشكيلة قوية، على عكس ما يقوم به معظم المدربين بإشراك الفريق الرديف، إذ شارك كل من رحيم ستيرلينغ، الجزائري رياض محرز، البلجيكي كيفن دي بروين، البرازيلي فرناندنيو والألماني إيلكاي غوندوغان أساسيين.



وفي مباراة سيطر فيها «السيتي» استحواذا وفرصا لاسيما في الشوط الثاني، فشل في ترجمة فرصه ليحتكم الفريقان مباشرة الى ركلات الترجيح.



وأضاع البديل فيل فودن الركلة الاولى، كانت كفيلة بإخراج فريقه من المسابقة في حين سجل كل اللاعبين الآخرين محاولاتهم.



وعبر ليفربول الذي لعب بفريق رديف الى الدور ربع النهائي بفوزه على بريستون نورث أند المنافس في «تشاميونشيب» (المستوى الثاني) بهدفين دون رد.



سجل الياباني تاكومي مينامينو (62) والبلجيكي دافيد أوريغي (84) بكعب قدمه رافعا رجله خلف ظهره، هدفي «الريدز».



ولحق بليفربول كل من ليستر سيتي وتوتنهام وبرنتفورد بفوز الأول بركلات الترجيح (4-2) على ضيفه برايتون بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، والثاني 1-0 على مضيفه بيرنلي بهدف الفرنسي تانغي ندومبيلي، والثالث 2-1 على مضيفه ستوك سيتي.