لن تكون المهمة سهلة أمام بايرن ميونيخ لاستعادة صفة «البعبع» محليا وأوروبيا بعد خروجه المهين من الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا بخماسية نظيفة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، وإن كانت مواجهته لمضيفه أونيون برلين ضمن المرحلة العاشرة من «البوندسليغا» غدا السبت مصنفة سهلة على الورق.



وألحق مونشنغلادباخ خسارة مذلة ببايرن الذي لعب بكامل قوته الضاربة، باكتساحه 5-0، وهي الخسارة الأقسى في الكأس للفريق البافاري حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (20)، منذ سقوطه في ربع نهائي المسابقة 1-5 أمام كولن عام 1972، كما هي أقسى خسارة لبايرن منذ ديسمبر 1978، عندما سقط أمام فورتونا دوسلدورف 1-7 في الدوري المحلي.



وافتتح الفرنسي كواديو كونيه مهرجان أهداف مونشنغلادباخ (2)، قبل أن يضيف الجزائري رامي بن سبعيني ثنائية (15 و21)، ومثله السويسري بريل إمبولو (51 و57).



ويسعى بوروسيا دورتموند لاقتناص أي تعثر للمتصدر بايرن ميونيخ عندما يخوض مواجهة لن تكون سهلة أيضا أمام كولن متوسط الترتيب (المركز الثامن مع 13 نقطة).



ويطمح باير ليفركوزن أيضا إلى تعويض خروجه المفاجئ من الكأس على أرضه أمام كارلسروه من الدرجة الثانية (1-2)، حينما يستضيف فولفسبورغ.



وتفتتح المرحلة اليوم بمباراة واحدة عندما يستضيف هوفنهايم الحادي عشر، هرتا برلين العاشر، فيما تستكمل منافسات المرحلة غدا السبت بإقامة لقاءات أرمينيا بيليفيلد مع ماينتس، وفرايبورغ مع غرويتر فورت، وآينتراخت فرانكفورت مع لايبزيغ.



وفي باقي مباريات الدور الثاني من مسابقات الكأس، تأهل إلى الدور الثالث بوخوم على حساب أوغسبورغ (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2، وسانت باولي من الدرجة الثانية على حساب دينامو دريسدن من الثانية أيضا بفوزه 3-2 بعد التمديد.



كما تأهل أونيون برلين على حساب والدوف مانهايم من الدرجة الثالثة بفوزه 3-1 بعد التمديد، على غرار هانوفر من الدرجة الثانية الذي فاز على فورتونا دوسلدورف من الدرجة نفسها بثلاثية نظيفة.



كما ودع نادي شتوتغارت المسابقة بخسارته أمام كولن 0-2.