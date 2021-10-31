أعلنت زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية المحسنين بفتح باب التبرع لمشروع «بناء بيوت الفقراء» والذي تنفذه في 11 دولة عربية وإسلامية.



وقال رئيس زكاة كيفان الشيخ عود الخميس إن مشروع بناء بيوت الفقراء يعد من الصدقات الجارية، ويسد حاجة الكثير من الأسر التي تسكن في بيوت من القش، أو في بيوت متهالكة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف.



وفيما يتعلق بأهم الدول التي يتم التنفيذ فيها وقيمة تكلفة البيوت قال: نقوم ببناء البيوت في اليمن بدءا من 1700 د.ك وفي بنغلاديش بدءا من 1600 دينار وفي كمبوديا بدءا من 825 دينار كما نقوم بتنفيذ المشروع في كل من تشاد، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، والفلبين وألبانيا.



وبين الخميس أن اختيار الأسر التي يتم بناء منازل لها يأتي وفق شروط وضوابط محددة، وبعد زيارات ميدانية للاطلاع على الأوضاع المعيشية للأسر المستحقة، ومدى حاجة كل أسرة.



وأشار الخميس إلى أن جمعية النجاة الخيرية لها خبرة كبيرة في تنفيذ مشروع بناء بيوت الفقراء بالتعاون مع جهات منفذة معتمدة من وزارة الخارجية، وتقوم بتقديم تقارير للمتبرعين بعد انتهاء البناء.



وختم الخميس تصريحه بحث المتبرعين على المزيد من البذل والعطاء لهذا المشروع خاصة وأن الحاجة كبيرة، داعيا من يرغب في التبرع إلى الاتصال على 95516222 أو زيارة مقر زكاة كيفان.