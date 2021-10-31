مريم بندق



أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية نجحت في توفير أول مليار من مصروفات ميزانية السنة المالية 2021-2022 من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض 10% من بند المصروفات، حيث تم تنفيذ جزء من هذه النسبة.



وأوضحت المصادر أنه تم اعتماد إجراءات توفير 800 ألف دينار، ويتم الآن اعتماد الإجراءات المتبقية لتوفير الـ 200 ألف دينار، كاشفة عن أن السعي سيتواصل لتخفيض كامل النسبة البالغة 10%، والتي توازي 2.3 مليار دينار.

وشددت المصادر على ان توفير المليار دينار جاء من بند المصروفات فقط ولم يتم المساس بالرواتب أو مكافآت الأعمال الممتازة أو الترقيات بالأقدمية ولا دعومات الزواج والسلع.

وردا على سؤال حول مدى صحة إلغاء صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص ممن تزيد رواتبهم على 3500 دينار بدلا من المقترح الأول القاضي بإلغاء دعم العمالة عمن تزيد رواتبهم على 3000 دينار، أجابت المصادر: لم يتخذ أي قرار بذلك على أي شريحة منهما، مستطردة: وهذا ينسحب أيضا على المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين بلغت اعمارهم 65 عاما، فلم يصدر قرار بحرمانهم من دعم العمالة.