الغانم: استطعنا أن نضع معايير جديدة للتميز والكفاءة حتى ارتبطت علامة «كيربي» بالجودة

نفخر بدعم خطط التطور الطموحة سواء في الكويت من خلال رؤية 2035 أو في دول الجوار

أعلنت شركة صناعات الغانم عن وضع حجر الأساس لمصنع «كيربي للمباني الحديثة» في ولاية غوجارات، خامس أكبر ولاية في جمهورية الهند، على أن يتم تشغيله بكامل طاقته في أواخر 2022. يعد مصنع شركة كيربي الجديد، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ«صناعات الغانم الكويتية» ثالث مصنع لها في الهند، مما سيزيد من طاقتها الإنتاجية في مجال تصنيع المباني الحديثة الفولاذية مسبقة التصميم، لتتمكن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن متري سنويا، والذي سيسارع من وتيرة تلبية الطلب المتنامي في جمهورية الهند الصديقة. كما يعتبر المصنع الجديد في غوجارات المصنع السادس تحت مظلة «كيربي» العالمية، التي تخدم أكثر من 70 دولة حول العالم.



يجدر بالذكر أن دخول «كيربي» لجمهورية الهند في أواخر التسعينيات لعب دورا أساسيا في تطوير البنى التحتية لمختلف المدن والولايات الهندية، حيث كانت أول شركة لتصنيع المباني الفولاذية مسبقة التصميم في السوق الهندي آنذاك، وارتبط اسمها بتشييد المنشآت صناعية، والمراكز التجارية، والمجمعات السكنية إضافة إلى بنائها عدة محطات مترو مما ساهم بتحسين شبكة الطرق بين مختلف الأقاليم والمدن الهندية، لتخدم بذلك آلاف الركاب بشكل يومي. كما شيدت «كيربي» مصنع رينو-نيسان في مدينة تشيناي في عام 2011، والذي يعد أكبر مبنى من نوعه، بمساحة 300 ألف متر مربع وطاقة إنتاجية قصوى تبلغ 400 ألف مركبة سنويا.



ومازالت «كيربي» اليوم تلعب دورا مهما في التطور الاقتصادي والعمراني في جمهورية الهند، من خلال تنفيذها لعدة مشاريع للمنشآت الصناعية لصالح شركات عالمية مثل توشيبا، والمخازن والمستودعات الضخمة الحديثة والمطورة، والتي تعد أحد الأساسيات لخدمة سوق التجارة الإلكترونية، ومن ضمنها شركة أمازون العالمية.



وبالإضافة إلى مصانعها في الهند، تضم شبكة مصانع «كيربي للمباني الحديثة» منشآت في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية فيتنام، بطاقة إنتاجية مشتركة لجميع مصانعها تزيد على 400000 طن متري سنويا. كما أن الشركة في طور تشغيل مصانع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لمواكبة خطط التنمية الطموحة في السوق السعودي.



بدأت قصة شركة «كيربي للمباني الحديثة» في عام 1976، عندما استحوذ عليها قتيبة يوسف أحمد الغانم، أحد رواد قطاع الأعمال في الكويت ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم. وارتبط اسم الشركة بالنمو العمراني والمدني الذي شهدته الكويت آنذاك على مدى عقود من الزمان، وتركت بصمة لدى الكويتيين، بحيث نجد ان كلمة «كيربي» دارجة لفظيا في اللهجة الكويتية لوصف المباني مسبقة التصميم. وبفضل نجاحاتها المستمرة وسمعتها في المنطقة، وسعت نطاق عملياتها خارج حدود الكويت وساهمت في النمو العمراني للعدد من الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة.



وفي تعليق له حول افتتاح مصنع كيربي الثالث في جمهورية الهند، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم قتيبة يوسف أحمد الغانم: «أود أن أعبر بداية عن فخري بنجاح زملائي القائمين على إدارة مصانعنا في جمهورية الهند الصديقة، حيث أثبتوا على مدار العقود الماضية ومنذ دخول كيربي السوق الهندي نجاحهم في كسب ثقة العملاء، واستطعنا أن نضع معايير جديدة للتميز والكفاءة والجودة، حتى ارتبطت علامة كيربي التجارية بالجودة».



وفي تعليق له عن خطط الشركة المستقبلية، أضاف: منذ سبعينيات القرن الماضي عندما قمنا بتشغيل أول مصنع كيربي، وتحديدا في الكويت، كانت خطتنا الطموحة هي مساندة التطور العمراني والطلب المتنامي للمباني الحديثة آنذاك. اليوم، وبعد مرور أكثر من 40 عاما من التطوير المستمر للتكنولوجيا في تصنيع المباني الفولاذية مسبقة التصميم، نفخر بأن يكون لنا دور داعم لخطط التطور الطموحة التي نشهدها سواء في الكويت من خلال رؤية كويت جديدة 2035، أو في دول الجوار بما في ذلك المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تشهد ازدهارا اقتصاديا وتقدما في كافة مجالات التنمية من خلال رؤية المملكة 2030 الطموحة.



وفي ختام حديثه، أضاف الغانم: لا شك أن المنطقة اليوم تشهد تحولا ديناميكيا ملحوظا في مختلف القطاعات، خاصة مع بدء أصحاب القرار في المنطقة بتنفيذ خطط التنمية الهادفة لتحقيق التطور المستدام، لاسيما في المجال الاقتصادي. ونحن في شركة صناعات الغانم، كإحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، نتطلع للمشاركة الفاعلة مع الجهات المعنية، فالوصول إلى هذه التطلعات الطموحة سيكون حتما مدفوعا بروح الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.