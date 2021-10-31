مريم بندق



كشفت مصادر موثوقة لـ «الأنباء» عن أن جهود وزارة الصحة أثمرت تحقيق المناعة المجتمعية، وأن الكويت تقترب من تحقيق المناعة الشاملة.



وقالت المصادر إن مجلس الوزراء يساند ويدعم ويؤازر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح في قراره تفنيد الاستجواب المقدم له من النائب د.هشام الصالح، لافتة إلى ان الإنجازات المحققة على عدة أصعدة ومنها مواجهة الجائحة تؤكد استمراره في الحكومة.



وردا على سؤال حول الموعد المتوقع لسفر المواطنين غير المحصنين إلى الخارج، أجابت المصادر: حتى الآن لم ترفع توصيات الى مجلس الوزراء للسماح بسفر المواطنين غير المحصنين للخارج. وبينت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان وزارة الصحة مُنحت تفويضا ماليا من وزارة المالية بصرف مكافأة الصفوف الأمامية.



وأعربت المصادر عن الأسف بسبب بطء الإجراءات المطلوب إنجازها من قبل الجهات الحكومية قبل الصرف، مشيرة إلى ان المشكلة الكبيرة هي عدم توافر السيولة اللازمة.



إلى ذلك، علمت «الأنباء» أنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد عند الساعة 12 ظهرا، بناء على طلب وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان. وكان السلمان قد دعا مجلس إدارة هيئة القوى العاملة إلى الاجتماع لسحب قرار حظر تجديد إقامات المقيمين البالغين 60 عاما من حملة الشهادات الأقل من الجامعية بعد إصدار إدارة الفتوى والتشريع قرارا بعدم قانونية قرار الحظر.