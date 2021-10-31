محمد راتب



أعلن أمين الصندوق في جمعية الوفرة السكنية التعاونية تركي عبدالله الهاجري في تصريح لـ«الأنباء»، عن توزيع 12% من الأرباح على المساهمين وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، مشيرا إلى أنه تم اعتماد أول ميزانية للجمعية منذ التأسيس من قبل الشؤون وتأسيس السوق المركزي على أعلى مستوى بالتعاون مع الشركات الموردة من دون تحميل الجمعية أي تكلفة. وبين الهاجري أن اتباع مجلس الإدارة سياسة تسويقية ناجحة، وإطلاق المهرجانات التسويقية، وتوفير كل السلع أدى إلى تحقيق مبيعات بلغت 7.5 ملايين دينار، في حين وصل صافي الربح إلى 1.0003.960 مليون.